Пішов на угоду зі США: Джуліан Ассанж офіційно вийшов на свободу (відео)

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж визнав провину в розголошенні військових секретів, уклав угоду з Мін'юстом США і був звільнений у залі суду.

Related video

Джуліан Ассанж, засновник WikiLeaks, офіційно став вільною людиною. Він пішов на угоду з Мін'юстом США і визнав провину в змові з метою отримання і розкриття відомостей про національну оборону в межах укладеної угоди з американською владою. Суддя Рамона Манглона після цього звільнила його у зв'язку з уже відбутим терміном у британській в'язниці "Белмарш", пише Reuters.

Засідання відбувалося у федеральному окружному суді Північних Маріанських островів (територія США) на острові Сайпан у Тихому океані, куди Ассанж прилетів із Лондона напередодні.

Після визнання Ассанжем провини, суддя заявила, що буде "справедливим і розумним" зарахувати як термін покарання 62 місяці, які Ассанж провів у лондонській в'язниці суворого режиму "Белмарш", оскаржуючи екстрадицію до США.

Серйозніші звинувачення, які загрожували тривалим тюремним терміном, з Ассанжа було знято.

"Ви зможете вийти із зали суду вільною людиною", — сказала суддя після засідання.

Джуліан Ассанж виходить із зали суду на Сайпані

Нагадаємо, Джуліан Ассанж був звільнений із британської в'язниці 24 червня, і одразу вилетів спершу до Бангкока (а не до Австралії, як повідомляли деякі новинні ресурси), а вже звідти — на Північні Маріанські острови.

Острів Сайпан вибрав сам Ассанж. Він не хотів визнавати провину на континенті, і острів розташований відносно недалеко (3200 км) від Австралії, куди Ассанж полетів після суду. Він не робив заяв для преси.

Журналісти, які були присутні на суді, зазначають, що на запитання судді він відповідав односкладово. Докладну відповідь він дав лише раз, розповідаючи, чому вирішив опублікувати секретні документи.

Брат Ассанжа, Габріель Шиптон, сказав журналістам, що Джуліан поки що не думав про відновлення роботи у WikiLeaks: він насамперед хоче возз'єднатися із сім'єю.

Хто такий Джуліан Ассанж

Австралієць Джуліан Ассанж 2006 року заснував сайт WikiLeaks, що публікує секретні та скандальні документи. А вже за чотири роки прославився, коли опублікував кадри, на яких американські солдати розстрілюють 18 мирних мешканців із вертольота в Іраку. Тоді ж загинули двоє журналістів.

Його затримали у Великій Британії, а потім звільнили під заставу. Швеція видала міжнародний ордер на його арешт у зв'язку зі звинуваченнями в сексуальних домаганнях. Дві жінки звинувачували його в насильстві. Також, перебуваючи у Швеції, Ассанж у 2010 році підписав угоду з місцевою Піратською партією про розміщення частини серверів WikiLeaks на її майданчиках.

Ассанж стверджував, що звинувачення в домаганнях — це виверт, щоб зрештою екстрадувати його до США для пред'явлення звинувачень у шпигунстві. Це поклало початок юридичній сазі, яка тривала 14 років. У 2012 році Ассанж сховався в посольстві Еквадору в Лондоні і прожив там сім років, періодично виступаючи з балкона перед своїми послідовниками.

Джуліан Ассанж на балконі посольства Еквадору Фото: Getty Images

Але з Еквадором у Ассанжа зіпсувалися відносини після "справи Скрипалів". Він тоді заявив, що висилка російських дипломатів була прикладом "поганої дипломатії" з боку Британії. Його позбавили доступу до інтернету і громадянства Еквадору. А 2019 року поліцейські силою витягли його з посольства і перепровадили до в'язниці "Белмарш".

Джуліана Ассанжа витягують із посольства Еквадору Фото: Скриншот

Там він одружився зі своєю адвокаткою Стеллою. У пари народилися двоє дітей ще до весілля. Весільне вбрання для нареченої створила Вів'єн Вествуд, яка завжди висловлювала підтримку Ассанжу.