У Берліні поліція заборонила акцію на підтримку "Охматдит" через українську мову: що сталось

Німецька поліція звернула увагу на акцію українців, які прийшли з плакатами Russia kills our children. Слова, які говорились українською, правоохоронці не розуміли, тому вирішили все припинити.

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Кілька сотень українців зібралось під посольством РФ у Німеччині, щоб висловити протест проти удару російських ракет по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Поліція Берліна наказала припинити мітинг, оскільки його учасники вигукували лозунги українською мовою. Про деталі інциденту, який стався надвечір 8 липня, ідеться у дописах у соцмережі X (Twitter) громадської організації Vitsche.

У дописі активістів вказано, що мета зібрання під посольством РФ — привернути увагу громадськості до російських злочинів. Тому вони були засмучені діями поліції, яка заборонила зібрання.

"Ми сьогодні тут, щоб привернути увагу, продемонструвати та разом оплакувати напад російських терористів на дитячу лікарню в Києві. Але берлінська поліція забороняє нам говорити українською, і це нас дуже засмучує", — ідеться у дописі.

На фото з місця подій можна побачити українців, які підготували саморобні плакати для мітингу. На плакатах — зображення жінки з дитиною на руках: вони постраждали від ракети ЗС РФ, яка поцілила по "Охматдиту". Можна розгледіти, що усі надписи виконані англійською та німецькою мовами.

Обстріл Охматдиту — українці на акції у Берліні 8 липня Фото: Vitsche Berlin Обстріл Охматдиту — плакати українців на акції під посольством РФ Фото: Vitsche Berlin

У соцмережі X можна відшукати відео подій у Берліні під посольством РФ. На записах видно, щоб зібралось понад сотня протестувальників. Люди вигукували гасло "Слава Україні!" та співали пісні на підтримку українців.

Акція через удар РФ по Охматдиту — реакція юриста та поліції

Подію прокоментував адвокат Patrick Heinemann, який долучився до протестного мітингу і навіть зробив фото на місці подій. Він навів пояснення берлінських поліцейських. Причина заборони мітингу проти російських авіаударів — "відсутність перекладача і тому вони не можуть контролювати зміст виступу". Тоді адвокат пояснив, чому заборона необґрунтована: усі попередні виступи громадської організації відбувались без порушення закону. Після цього він почув пропозицію звернутись до суду, а доти — мітинг потрібно припинити.

Обстріл Охматдиту — коментар адвоката щодо дій поліції Берліна Фото: Скриншот

На сторінці X поліції Берліна 9 липня з'явився коментар щодо ситуації. Правоохоронці пояснили, що для стеження за порядком вони повинні розуміти текст і лайку, яка лунала під час акції. Вони не заперечують, щоб була німецька та англійська, але потрібен був переклад з української, а організатори їм цього начебто не забезпечили.

Обстріл Охматдиту — реакція поліції Берліна Фото: Скриншот

Тим часом видання Bild навело коментар щодо ситуації одного з організаторів від Vitsche. Він заявив, що насправді не було домовленостей з поліцією щодо української мови на заході під назвою "russland tötet unsere Kinder". Тому не гаразд, що перед російським посольство під час протесту проти російського злочину їх примусили мовчати.

"Мова — це частина нашої ідентичності. І як назло саме перед посольством РФ багато хто з нас були примушені до мовчання", — сказав він.

Німецькі журналісти водночас згадали заворушення у 2023 році, після яких поліція дійсно почала вимагати, що усі меседжі перекладались німецькою. Восени того роки араби закликали знищити Ізраїль, а німці цього не зрозуміли. Втім, дійсно у законах Німеччини ніде не вказана така вимога, підтвердило видання.

Обстріл "Охматдиту" — деталі

Зазначимо, зранку 8 липня ЗС РФ вдарили по Україні 40 крилатими ракетами різних типів. Внаслідок російського обстрілу у Києві постраждала дитяча лікарні "Охмадит", де перебували сотні пацієнтів з різних куточків України. Внаслідок удару зруйновано частину двоповерхового корпусу, у сусідньому пошкоджено вікна. За попередніми даними правоохоронців, загинуло майже 20 людей і понад сотня отримали поранення.

Нагадуємо, 9 липня один з лікарів "Охматдиту" розповів про героїчний вчинок колеги, який закрив собою дитину.