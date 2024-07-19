Китай і Білорусь разом тренувалися захоплювати аеропорт біля польського кордону

В останній день спільних військових навчань війська вирушили "захоплювати аеропорт" у Бресті.

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Китайські та білоруські війська відпрацювали захоплення аеропорту під час навчань недалеко від кордону з Польщею та Україною. Навчання проводилися в Бресті. Офіційно, це були "спільні навчання з боротьби з тероризмом" з використанням безпілотників, десантників і наземних військ. Про це повідомляє South China Morning Post.

Спільні "антитерористичні навчання", відомі як Eagle Assault, відбулися неподалік міста Брест, що розташоване просто на кордоні з Польщею і всього за 28 км від України.

Китайські та білоруські війська відпрацювали захоплення аеропорту біля кордону з Польщею Фото: Белта

Спільні повітряно-наземні навчання Білорусі та Китаю відбулися всього за кілька днів після Вашингтонської декларації саміту, ухваленої лідерами НАТО за підсумками їхньої зустрічі у столиці США, в якій йшлося про те, що поглиблення партнерства Китаю з Росією викликає "глибоке занепокоєння" в альянсу.

Китай також критикували через його "безмежне партнерство" з Москвою і "масштабну підтримку оборонно-промислової бази Росії".

Білорусь була ключовим прихильником військових зусиль Москви з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року і погодилася розмістити російські тактичні ядерні боєголовки на своїй території.

Нещодавно Білорусь стала 10-м повноправним членом Шанхайської організації співробітництва — євразійського безпекового блоку, рекламованого Китаєм і Росією як альтернатива військовим угрупованням під керівництвом Заходу.

Останніми тижнями Китай закликав до прямих мирних переговорів між Росією та Україною, проте Пекін ніколи не засуджував вторгнення і поглибив свої зв'язки з Москвою з початку війни.

Спільні навчання Білорусі та КНР почалися в понеділок і завершилися в п'ятницю, 19 липня.

Фото: Белта

Навчання біля кордону з Польщею та Україною Фото: Белта

Детальніший звіт про навчання опублікувало в четвер Міністерство оборони Китаю, яке в повідомленні на своєму акаунті WeChat повідомило, що війська продемонстрували "хороші технічні та тактичні навички, солідний рівень підготовки і сильний бойовий дух".

Китайський командувач Ван Бо заявив, що обидві сторони відпрацьовували "оточення, контроль і переслідування" своїх цілей, а також удосконалювали тактику розвідки і блокади.

У звіті йдеться, що навчання пройшли "гладко" завдяки "бездоганній координації, надійній підготовці та високому рівню довіри" між двома сторонами.

У Білорусі заявили, що розвивають співпрацю з КНР у сферах радіоелектронної боротьби, зв'язку, інженерного забезпечення та в інших напрямках, які цікаві "китайським товаришам" і їм самим. Також там заявили, що "рівень підготовки військовослужбовців двох країн збігся".

Нагадаємо, російський дрон-камікадзе, який залетів у Білорусь 16 липня, розбився за 120 кілометрів від кордону з Україною в Гомельському районі.