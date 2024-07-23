Порізав руки та ребра: іноземець напав із ножем на двох українських підлітків у Польщі, — ЗМІ

За словами журналістів, пораненим підліткам медичну допомогу надав фельдшер, який гуляв із дітьми неподалік від місця події.

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У Варшаві 26-річний уродженець Узбекистану напав із ножем на двох 15-річний українських підлітків. Про це пише газета Wyborcza.pl.

Зазначається, що інцидент стався 22 липня.

Як розповіли в поліції, дітей доправили в лікарню. При цьому там відмовилися говорити, у якому стані вони перебувають.

За неофіційними даними, нападник приїхав на місця з рюкзаком однієї з компаній, яка займається доставкою їжі додому. Постраждалі ж мають ножові поранення на руках і животі. З ними в компанії були однолітки, але вони не постраждали.

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Повідомляється, що зловмисника було затримано. До його пошуку залучили поліцейських собак.

За словами журналістів, пораненим підліткам медичну допомогу надав фельдшер Марцін Борковський, який перебував неподалік від місця події. Він розповів, що гуляв із дітьми, а потім почув крики. Прибігши на місце, чоловік побачив двох хлопчиків у крові. Борковський надав підліткам першу допомогу і зробив перев'язку.

"В одного з хлопчиків було ножове поранення під лівою рукою, два отвори біля ребер, в іншого — поранення правої руки. Перший ставав дедалі слабшим і слабшим, я посадив його на лавку і велів іншим телефонувати до служби 911. Я визначив, що його легені не проколоті. Я сказав йому кашляти, і з дірки в ребрах не з'явилося бульбашок крові, що доводило, що легеню не було проколото", — розповів він.

У матеріалі йдеться про те, що під час втечі нападник втратив телефон, шапку, пачку сигарет, а також ключі від квартири. Його затримали через годину після скоєння злочину.

Раніше повідомлялося, що в Польщі чоловік напав на українця через жовто-блакитний нашийник для собак. Поляк вимагав, щоб чоловік забирався з Польщі, бо українців і так тут прихистили і дали їм усе.