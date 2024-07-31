"Краще готуватись до найгіршого": губернатор Бєлгородщини запасається дровами і буржуйками (відео)

За словами В'ячеслава Гладкова, зима цього року може бути різною, тому також потрібно попіклуватись про наявність генераторів у прифронтових селах.

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Влада Бєлгородської області РФ запасається дровами та буржуйками, щоб забезпечувати ними місцеве населення взимку. Про це заявив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

"Зима може бути різною: і дрова готуємо, і буржуйки готуємо, і генератори будемо купувати", — сказав Гладков під час зустрічі з мешканцями Нової Таволжанки.

Саме цей населений пункт 27 липня через атаку дронів залишився без електроенергії.

Гладков також закликав жителів села запасатись усім необхідним на зиму.

"Якщо є можливість, і ви те саме готуйте. Бог його знає, завжди краще готуватися до гіршого", — наголосив губернатор.

Зазначимо, що саме Нову Таволжанку понад тиждень у червні 2023 року контролювали бійці Російського добровольчого корпусу.

Крім того, Нова Таволжанка була знеструмлена у серпні 2023 року внаслідок атаки безпілотників.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня дрони атакували Курську область Росії, внаслідок чого на одному з об'єктів здійнялась пожежа.