"Лучше готовиться к худшему": губернатор Белгородщины запасается дровами и буржуйками (видео)

По словам Вячеслава Гладкова, зима в этом году может быть разной, поэтому также нужно позаботиться о наличии генераторов в прифронтовых селах.

Related video

Власти Белгородской областиРФ запасаются дровами и буржуйками, чтобы обеспечивать ими местное население зимой. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Зима может быть разной: и дрова готовим, и буржуйки готовим, и генераторы будем покупать", — сказал Гладков во время встречи с жителями Новой Таволжанки.

Именно этот населенный пункт 27 июля из-за атаки дронов остался без электроэнергии.

Гладков также призвал жителей села запасаться всем необходимым на зиму.

"Если есть возможность, и вы то же готовьте. Бог его знает, всегда лучше готовиться к худшему", — подчеркнул губернатор.

Отметим, что именно Новую Таволжанку более недели в июне 2023 года контролировали бойцы Российского добровольческого корпуса.

Кроме того, Новая Таволжанка была обесточена в августе 2023 года в результате атаки беспилотников.

Напомним, в ночь на 31 июля дроны атаковали Курскую область России, в результате чего на одном из объектов поднялся пожар.