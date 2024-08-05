На Тисі катер влетів у трос для порома і затонув (відео)

Екіпаж катера, скоріш за все, не знав про особливості переправи в цьому районі, пишуть ЗМІ.

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В Угорщині на річці Тиса сталася водна ДТП. Поліцейський катер на швидкості влетів у канат, натягненій з одного берега річки на інший. Про це пише Мukachevo.net.

Аварія сталася в Угорщині поблизу Тімара, над Токаєм, у повіті Саболч-Сатмар-Берег неподалік від КПП Лоня-Дзвінкове, що на на території Угорщини.

Пором чекав на відправлення на одному з берегів річки, а трос по інший бік водойми вже натягли. В цей момент Тисою мчав поліцейський катер, за кермом якого не помітили натягнутий трос, через що засіб пересування з усієї сили в нього влетів і за інерцією його відкинуло назад.

Після цього катер повністю перекинувся і після цього пішов на дно.

Невдовзі після аварії поліцейський катер підняли, а потім витягли на берег трактором.

На катері був один поліцейський. Він вижив та самостійно доплив до берега.

На цій ділянці річки жителі перебираються з одного боку на інший поромом. На дні річки покладена мотузка, і коли пором рушає, її підіймають із дна і натягують. Місцеві жителі знають про це, ймовірно, що екіпаж поліцейського човна не знав, що зрештою призвело до аварії.

Нагадаємо, що 23 липня Сили оборони в російському порту "Кавказ" завдали суттєвих пошкоджень порому "Славянин", який забезпечував логістику росіян на півдні України і в Криму. Він отримав кілька прямих влучань.