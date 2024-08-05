Экипаж катера, скорее всего, не знал об особенностях переправы в этом районе, пишут СМИ.

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В Венгрии на реке Тиса произошло водное ДТП. Полицейский катер на скорости влетел в канат, натянутой с одного берега реки на другой. Об этом пишет Мцкасһеѵо.net.

Авария произошла в Венгрии вблизи Тимара, над Токаем, в уезде Саболч-Сатмар-Берег неподалеку от КПП Лоня-Дзвонковое, что на на территории Венгрии.

Паром ждал отправления на одном из берегов реки, а трос по другую сторону водоема уже натянули. В этот момент по Тисе мчался полицейский катер, за рулем которого не заметили натянутый трос, из-за чего средство передвижения со всей силы в него влетело и по инерции его отбросило назад.

После этого катер полностью перевернулся и после этого пошел на дно.

Вскоре после аварии полицейский катер подняли, а затем вытащили на берег трактором.

На катере был один полицейский. Он выжил и самостоятельно доплыл до берега.

На этом участке реки жители перебираются с одной стороны на другую паромом. На дно реки уложена веревка, и когда паром движется, ее поднимают со дна и натягивают. Местные жители знают об этом, вероятно, что экипаж полицейской лодки не знал, что в конечном итоге привело к аварии.

Напомним, что 23 июля Силы обороны в российском порту "Кавказ" нанесли существенные повреждения парому "Славянин", который обеспечивал логистику россиян на юге Украины и в Крыму. Он получил несколько прямых попаданий.