Кремль офіційно не звертався до ОДКБ щодо операції ЗСУ в Курській області

В ОДКБ, де зараз посаду генерального секретаря обіймає представник Казахстану, зазначили, що союзники можуть взаємодіяти в межах двосторонніх відносин і без офіційного звернення.

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Москва офіційно не зверталася по допомогу до Організації Договору про колективну безпеку. Секретаріат ОДКБ і відповідні російські державні структури обмінюються інформацією в робочому порядку. Але в Кремлі не ініціювали обговорення операції ЗСУ в Курській області. Про це повідомляє "Радіо Свобода" (Радіо Азаттик) у Казахстані.

"Згідно з процедурою, ухваленою в ОДКБ, держава — член об'єднання, у якої виникла потреба у військовій допомозі, має офіційно звернутися до Організації. Такого звернення з боку Російської Федерації у зв'язку із ситуацією в Курській області до теперішнього моменту не було", — йдеться у відповіді Секретаріату ОДКБ на запит видання.

Також там зазначили, що опитування про використання колективних сил вирішується консенсусом. "Однак це не означає, що будь-хто із союзників не може взаємодіяти в межах двосторонніх відносин", — повідомили в ОДКБ.

Журналісти нагадали, що після початку операції Збройних сил України в Курській області в цьому російському регіоні 7 серпня ввели "режим НС регіонального рівня". Через два дні в регіоні ввели режим НС федерального масштабу. Із 14 серпня режим НС регіонального рівня ввели в сусідній Бєлгородській області.

ЗСУ в Курській області

"Наша аналітична служба працює в цілодобовому режимі. Ми уважно стежимо за розвитком ситуації і діятимемо суворо відповідно до Статуту Організації", — йдеться у відповіді Секретаріату.

Зараз посаду генерального секретаря ОДКБ обіймає Імангалі Тасмагамбетов, який працював послом Казахстану в Росії у 2017–2019 роках.

Нагадаємо, в ОДКБ входять Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан і Вірменія.

Але Вірменія фактично заморозила участь в організації у 2024 році. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив у парламенті, що Вірменія покине Організацію Договору про колективну безпеку, але не сказав коли.

На початку травня офіційний Єреван заявив, що припиняє фінансування діяльності ОДКБ.