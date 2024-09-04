Був проти анексії Криму: помер Сергій Іваненко, один із "батьків" російської партії "Яблоко"

Сергій Іваненко також виступав проти підтримки Росією так званих "ЛДНР" і проти того, щоб премію імені Андрія Сахарова давали Олексію Навальному.

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У 65 років помер Сергій Іваненко, заступник голови російської партії "Яблоко". Останнім часом він відійшов від справ, однак у 2014 році відкрито виступав проти анексії Криму Росією. А також критикував головного російського опозиціонера Олексія Навального. Про смерть політика повідомили в партії "Яблоко".

Українець Сергій Іваненко народився в грузинському місті Зестафоні. Закінчив Московський державний університет за спеціальністю "економіст".

Після розпаду СРСР був головним спеціалістом апарату Держкомісії Ради Міністрів РРФСР з економічної реформи. Брав участь у розробленні альтернативних економічних програм, зокрема "500 днів".

Був депутатом Держдуми перших трьох скликань, автором і співавтором понад 80 законопроєктів, спрямованих на захист прав і свобод громадян.

Позиція Сергія Іваненка щодо Криму

У 2014 році відкрито виступав проти анексії Криму Росією, вказуючи на те, що РФ опиниться в міжнародній ізоляції, на неї чекає рукотворна економічна криза, а також зростання шовіністичних настроїв.

"Я даю найм'якшу, напевно, найвигіднішу версію для Путіна, що дуже груба політична помилка — приєднання або анексія Криму. "Крим не наш", — заявила вчора федеральна рада нашу позицію. Помилка — це і пряма, і військова допомога так званим донецьким і луганським сепаратистам, чому є безліч свідчень. Зробивши ці грубі політичні помилки, він у цьому сенсі став заручником", — наголошував Сергій Іваненко, також пророкуючи, що загроза повномасштабної війни та колапс російської економіки — це речі, які "зроблять цю частину світу абсолютно непередбачуваним і найнебезпечнішим місцем для всієї світової цивілізації".

Ставлення Сергія Іваненка до Олексія Навального

2021 року Іваненко звернувся до Європарламенту з проханням не присуджувати російському опозиціонеру Олексію Навальному премію імені Андрія Сахарова.

У своєму листі Іваненко нагадав позицію Навального щодо статусу Криму і його висловлювання 2014 року, коли опозиціонер говорив, що "Крим залишиться частиною Росії". Крім того, заступника голови "Яблука" обурили дебати Навального з колишнім "міністром" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Ігорем Стрєлковим (Гіркіним).

"Ми сподіваємося, що депутати Європарламенту уважно вивчать ці та інші факти і зрозуміють, що такі факти несумісні з ім'ям Андрія Сахарова", — писав Іваненко.

Пізніше, розмовляючи з журналістом "Эха Москвы" в Санкт-Петербурзі, Іваненко пояснив свою позицію, назвавши Навального "націоналістом" і політиком "не кращим за Путіна".

"Обидва. Обидва ухили гірші, як казав один із класиків (Йосип Сталін. — Ред.). Це тупиковий вибір", — зазначав Іваненко, відповідаючи на запитання журналіста, хто гірший: Путін чи Навальний.

Він зазначив, що писав протестний лист особисто від свого імені, а не від партії.

"Я вважаю, що Навальний, звичайно, політичний в'язень, але жодного стосунку до премії Сахарова він не має. Це рішення Європарламенту — дуже сумна подія для демократичного руху в Росії", — сказав Іваненко, додавши, що опозиціонер "розпалює примітивну соціальну ворожнечу".

Навальний все-таки став лауреатом премії Сахарова 2021 року, яку вручає Європарламент за свободу думки. Він на той час перебував у в'язниці.

Нагадаємо, 1 вересня постійний представник України при Раді безпеки ООН Сергій Кислиця натякнув на смерть міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.