Сергей Иваненко также выступал против поддержки Россией так называемых "ЛДНР" и против того, чтобы премию имени Андрея Сахарова давали Алексею Навальному.

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В 65 лет скончался Сергей Иваненко, заместитель председателя российской партии "Яблоко". В последнее время он отошел от дел, однако в 2014 году открыто выступал против аннексии Крыма Россией. А также критиковал главного российского оппозиционера Алексея Навального. О смерти политика сообщили в партии "Яблоко".

Украинец Сергей Иваненко родился в грузинском городе Зестафони. Окончил Московский государственный университет по специальности "экономист".

После распада СССР был главным специалистом аппарата Госкомиссии Совета Министров РСФСР по экономической реформе. Участвовал в разработке альтернативных экономических программ, в том числе "500 дней".

Был депутатом Госдумы первых трех созывов, автором и соавтором более 80 законопроектов, направленных на защиту прав и свобод граждан.

Позиция Сергея Иваненко по Крыму

В 2014 году открыто выступал против аннексии Крыма Россией, указывая на то, что РФ окажется в международной изоляции, ее ждет рукотворный экономический кризис, а также рост шовинистических настроений.

"Я даю самую мягкую, наверное, самую выгодную версию для Путина, что очень грубая политическая ошибка — присоединение или аннексия Крыма. "Крым не наш", — заявил вчера федеральный совет нашу позицию. Ошибка — это и прямая и военная помощь так называемым донецким и луганским сепаратистам, чему есть множество свидетельств. Сделав эти грубые политические ошибки, он в этом смысле стал заложником", — отмечал Сергей Иваненко, также предсказывая, что угроза полномасштабной войны и коллапс российской экономики — это вещи, которые "сделают эту часть света совершенно непредсказуемым и опаснейшим местом для всей мировой цивилизации".

Отношение Сергея Иваненко к Алексею Навальному

В 2021 году Иваненко обратился в Европарламент с просьбой не присуждать российскому оппозиционеру Алексею Навальному премию имени Андрея Сахарова.

В своем письме Иваненко напомнил позицию Навального о статусе Крыма и его высказывания 2014 года, когда оппозиционер говорил, что "Крым останется частью России". Кроме того, зампреда "Яблока" возмутили дебаты Навального с бывшим "министром" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Игорем Стрелковым (Гиркиным).

"Мы надеемся, что депутаты Европарламента внимательно изучат эти и другие факты и поймут, что такие факты несовместимы с именем Андрея Сахарова", — писал Иваненко.

Позже, беседуя с журналистом "Эха Москвы" в Санкт-Петербурге, Иваненко объяснил свою позицию, назвав Навального "националистом" и политиком "не лучше Путина".

"Оба. Оба уклона хуже, как говорил один из классиков (Иосиф Сталин. — Ред.). Это тупиковый выбор", — отмечал Иваненко, отвечая на вопрос журналиста, кто хуже: Путин, или Навальный.

Он отметил, что писал протестное письмо лично от своего имени, а не от партии.

"Я считаю, что Навальный, конечно, политический заключенный, но никакого отношения к премии Сахарова он не имеет. Это решение Европарламента — очень печальное событие для демократического движения в России", — сказал Иваненко, добавив, что оппозиционер "разжигает примитивную социальную рознь".

Навальный все-таки стал лауреатом премии Сахарова 2021 года, вручаемой Европарламентом за свободу мысли. Он в то время находился в тюрьме.

Напомним, 1 сентября постоянный представитель Украины при Совете безопасности ООН Сергей Кислица намекнул на смерть министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.