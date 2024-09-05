Працював на розвідку РФ: у Норвегії невідомі застрелили кита, який втік з російського полону

Зоозахисники вимагають від поліції розслідувати вбивство кита. Хвалдимиру було 15 років.

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В Норвегії знайшли застреленим відомого кита-білуху Хвалдимира. В його тілі виявили кілька кульових поранень. Про це пише видання Sky News.

Норвезькі групи захисту тварин вимагають кримінального розслідування вбивства кита-шпигуна, тіло якого знайшли в затоці Рісавіка на півдні Норвегії.

"Кілька ветеринарів, біологів і експертів з балістики оглянули травми Хвалдимира, визначивши, що смерть кита стала результатом злочинного діяння", — кажуть в організації OneWhale.

"Я була з Гвалдимиром протягом останніх п’яти років і дуже добре його знаю. Коли я побачила його тіло, я відразу зрозуміла, що він убитий пострілами. Я навіть бачила кулю, що потрапила в його тіло", — сказала в заяві директорка організації NOAH Сірі Мартінсен.

Зараз тіло білухи перебуває у експертів, які встановлюють, з якої саме зброї вбили кита-шпигуна.

Хвалдимиру було 15 років. Він був відносно молодий, враховуючи, що білухи можуть жити в дикій природі від 60 до 70 років.

Кит-шпигун Хвалдимир: що відомо

Хвалдимир— білуха, яку норвезькі рибалки виявили навесні 2019 року в Норвегії біля Хаммерфесту. Кит не боявся підпливати до людей, брав частування з їхніх рук, грався, давав себе гладити, що вказало на те, що він не зростав у дикій природі.

Ім'я популярному киту обрали під час голосування, поєднавши ім'я президента Росії та норвезьке слово hval, що перекладається як "кит".

Після прибуття до Норвегії рибалки помітили на ньому збрую, на пряжці якої знайшли камеру GoPro і логотип санкт-петербурзької компанії "Спорядження Санкт-Петербург". У зв'язку з цим почали припускати, що кит втік із "російського полону" і готувався Росією як шпигун.

Незалежні журналісти провели власне розслідування та заявили, що Хвалдимир "майже напевно був військовослужбовцем РФ".

Після потрапляння до Норвегії Хвалдимир вільно плавав біля узбережжя країни і став знаменитістю. Він охоче ішов на контакт з людьми, його часто можна було побачити в прибережних водах.

Нагадаємо, що у Британії є одна людина, якій належить право на всіх морських тварин, але, на щастя для них, китів і дельфінів захищають інші закони.