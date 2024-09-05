Работал на разведку РФ: в Норвегии неизвестные застрелили кита, который сбежал из российского плена

Зоозащитники требуют от полиции расследовать убийство кита. Хвалдимиру было 15 лет.

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В Норвегии нашли застреленным известного кита-белуху Хвалдимира. В его теле обнаружили несколько пулевых ранений. Об этом пишет издание Sky News.

Норвежские группы защиты животных требуют уголовного расследования убийства кита-шпиона, тело которого нашли в заливе Рисавика на юге Норвегии.

"Несколько ветеринаров, биологов и экспертов по баллистике осмотрели травмы Хвалдимира, определив, что смерть кита стала результатом преступного деяния", — говорят в организации OneWhale.

"Я была с Гвалдимиром в течение последних пяти лет и очень хорошо его знаю. Когда я увидела его тело, я сразу поняла, что он убит выстрелами. Я даже видела пулю, попавшую в его тело", — сказала в заявлении директор организации NOAH Сири Мартинсен.

Сейчас тело белухи находится у экспертов, которые устанавливают, из какого именно оружия убили кита-шпиона.

Хвалдимиру было 15 лет. Он был относительно молод, учитывая, что белухи могут жить в дикой природе от 60 до 70 лет.

Кит-шпион Хвалдимир: что известно

Хвалдимир — белуха, которую норвежские рыбаки обнаружили весной 2019 года в Норвегии возле Хаммерфеста. Кит не боялся подплывать к людям, брал угощения из их рук, играл, давал себя гладить, что указало на то, что он не рос в дикой природе.

Имя популярному киту выбрали во время голосования, соединив имя президента России и норвежское слово hval, что переводится как "кит".

По прибытии в Норвегию рыбаки заметили на нем сбрую, на пряжке которой нашли камеру GoPro и логотип санкт-петербургской компании "Снаряжение Санкт-Петербург". В связи с этим начали предполагать, что кит сбежал из "российского плена" и готовился Россией как шпион.

Независимые журналисты провели собственное расследование и заявили, что Хвалдимир "почти наверняка был военнослужащим РФ".

После попадания в Норвегию Хвалдимир свободно плавал у побережья страны и стал знаменитостью. Он охотно шел на контакт с людьми, его часто можно было увидеть в прибрежных водах.

Напомним, что в Британии есть один человек, которому принадлежит право на всех морских животных, но, к счастью для них, китов и дельфинов защищают другие законы.