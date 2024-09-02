У всех китов, дельфинов и морских свиней в британских водах есть хозяин: кто это

В Британии есть один человек, которому принадлежит право на всех морских животных, но, к счастью для них, китов и дельфинов защищают другие законы.

Related video

Когда король Карл III унаследовал трон от королевы Елизаветы II, после ее смерти в 2022 году. Известно, что вместе с титулом он получил право претендовать на владение любимыми немаркированными лебедями-шипунами, найденными в открытой воде на общественных землях. Но это далеко не все, пишет IFLScience.

Еще одной любопытной частью наследства Карл III оказались морские животные, а именно киты, дельфины, морские свиньи и осетры. Чтобы понять, как такое могло произойти в современном мире, необходимо вернуться далеко назад в историю — в Англию 14-го века, а именно в 1322 год, во время правления короля Эдуарда II. Этот период ознаменовался конфликтом среди английской знати, он также породил закон, который действует в стране и по сей день.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Согласно English Heritage, статут, известный как Prerogativa Regis, гласит: король должен иметь по всему Королевству китов и больших осетров, добытых в море или в других местах Королевства. Дело в том, что в те годы киты и осетры считались довольно ценным уловом, а потому король не мог позволить, чтобы ими завладел кто угодно,

В результаты любой такой улов считался "королевской рыбой" и должен был быть предложен королю. Отметим, что наказание за невыполнение этого закона неизвестно, но учитывая, что это происходило в средневековой Англии — едва ли это было приятно.

Любопытно, что спустя более 700 лет этот закон все еще действует: "королевской рыбой" все еще считаются все киты, морские свиньи, дельфины и осетры, обитающие в водах Соединенного Королевства. Таким образом король Карл III технически имеет историческое право на всех этих морских обитателей. Но, к счастью ля них, эти морские существа защищены законами об охране природы, а потому не считаются личной собственностью монарха.

Любопытный случай с этим законом произошел в 2014 году, когда на троне еще была королева Елизавета II. Рыбак поймал осетра у берегов Уэльса и в конечном итоге попал под расследование полиции после того, как выяснилось, что рыба была продана на аукционе, несмотря на то, что находилась под защитой британского законодательства.

На самом деле оказалось, что рыбак отправил в Букингемский дворец факс, а затем ему пришел ответный факс, в котором утверждалось, что он "волен распоряжаться осетром по своему усмотрению". К слову ранее также были предприняты попытки отменить 700-летний закон, но они не увенчались успехом.

Ранее Фокус писал о спасении дуба Елизаветы II: любимое дерево королевы под угрозой, как и весь его вид.