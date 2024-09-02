У всіх китів, дельфінів і морських свиней у британських водах є господар: хто це

У Британії є одна людина, якій належить право на всіх морських тварин, але, на щастя для них, китів і дельфінів захищають інші закони.

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Колись король Карл III успадкував трон від королеви Єлизавети II, після її смерті 2022 року. Відомо, що разом із титулом він отримав право претендувати на володіння улюбленими немаркованими лебедями-шипунами, знайденими у відкритій воді на громадських землях. Але це далеко не все, пише IFLScience.

Ще однією цікавою частиною спадщини Карл III виявилися морські тварини, а саме кити, дельфіни, морські свині та осетри. Щоб зрозуміти, як таке могло статися в сучасному світі, необхідно повернутися далеко назад в історію — в Англію 14 століття, а саме в 1322 рік, під час правління короля Едуарда II. Цей період ознаменувався конфліктом серед англійської знаті, він також породив закон, який діє в країні й донині.

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Згідно з English Heritage, статут, відомий як Prerogativa Regis, свідчить: король повинен мати по всьому Королівству китів і великих осетрів, добутих у морі або в інших місцях Королівства. Річ у тім, що в ті роки кити й осетри вважалися доволі коштовним уловом, а тому король не міг дозволити, щоб ними заволодів будь-хто,

У результати будь-який такий улов вважався "королівською рибою" і мав бути запропонований королю. Зазначимо, що покарання за невиконання цього закону невідоме, але з огляду на те, що це відбувалося в середньовічній Англії — навряд чи це було приємно.

Цікаво, що через понад 700 років цей закон все ще діє: "королівською рибою" все ще вважаються всі кити, морські свині, дельфіни й осетри, які мешкають у водах Сполученого Королівства. Таким чином король Карл III технічно має історичне право на всіх цих морських мешканців. Але, на щастя для них, ці морські істоти захищені законами про охорону природи, а тому не вважаються особистою власністю монарха.

Цікавий випадок із цим законом стався 2014 року, коли на троні ще була королева Єлизавета II. Рибалка спіймав осетра біля берегів Уельсу і зрештою потрапив під розслідування поліції після того, як з'ясувалося, що рибу продали на аукціоні, попри те, що вона перебувала під захистом британського законодавства.

Насправді виявилося, що рибалка відправив у Букінгемський палац факс, а потім йому надійшов відповідний факс, у якому стверджувалося, що він "може розпоряджатися осетром на свій розсуд". До слова, раніше також були зроблені спроби скасувати 700-річний закон, але вони не увінчалися успіхом.

Раніше Фокус писав про порятунок дуба Єлизавети II: улюблене дерево королеви під загрозою, як і весь його вид.