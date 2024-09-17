Норвегія зафіксувала стрибок радіації на кордоні з РФ: що це може означати

За інформацією видання The Barents Observer, виявлено сліди цезію-137. Викид радіоактивного ізотопу в навколишнє середовище відбувається в основному в результаті ядерних випробувань.

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Норвезьке агентство з радіаційної та ядерної безпеки (DSA) зафіксувало підвищення рівня радіації на кордоні з Російською Федерацією. Про це повідомляє The Barents Observer з посиланням на заяву агентства.

За даними DSA, на двох станціях радіаційного моніторингу — Вікшьофьелль та Сванховд — виявили сліди цезію-137, радіоактивного ізотопу, який утворюється в результаті розпаду урану-235, що використовується в паливі атомних реакторів і ядерній зброї.

Попри те, що рівень цезію-137 був низьким, він перевищував звичайні показники — близько 5 мікробеккерелів на кубічний метр, зазначив Бредо Меллер із підрозділу з надзвичайних ситуацій DSA.

Радіоактивний ізотоп був виявлений між 9 і 12 вересня тільки на станціях поблизу норвезько-російського кордону. Інші пости спостереження в північній Норвегії та Лапландії не виявили підвищення рівня радіації. Також не було жодних повідомлень про наявність цезію-137 на території РФ.

За словами Меллера, цезій також може походити від лісових пожеж. Опади від аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році та навіть ядерні випробування в атмосфері до 1962 року все ще можна виміряти в природі. Цезій-137 має період напіврозпаду близько 30 років.

У DSA зазначили, що джерело забруднення цезієм-137 залишається невідомим. Однак в Баренцевому морі працюють кілька атомних криголамів та підводних човнів, а з 16 вересня там розпочалися масштабні навчання "Океан-2024". Попри це, експерти вважають малоймовірним, що витік цезію-137 стався через проблеми з роботою реакторів на кораблях.

Іншою ймовірною причиною може бути випробування російської ракети з ядерним двигуном "Буревісник". Полігон для запуску цієї ракети розташований на архіпелазі Нова Земля, де раніше СРСР проводив ядерні випробування.

За даними Barents Observer, влітку та на початку осені на Новій Землі активно працювали російські ядерні фахівці. Спеціальні судна "Росатома" були помічені в регіоні, а на військовому аеродромі Рогачево приземлялися транспортні літаки Іл-76. Офіційних підтверджень щодо випробувань "Буревісника" поки не було.

Норвегія має 198-кілометровий кордон з Кольським півостровом Росії.

Нагадаємо, оглядачі Bulgarian Military писали, що Росія готує на Новій Землі об'єкт для ядерного вибуху.

Фокус писав про новітню розробку російських інженерів "Буревісник" і про те, яку загрозу становить цей вид озброєння.