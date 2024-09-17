Норвегия зафиксировала скачок радиации на границе с РФ: что это может означать

По информации издания The Barents Observer, обнаружены следы цезия-137. Выброс радиоактивного изотопа в окружающую среду происходит в основном в результате ядерных испытаний.

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Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности (DSA) зафиксировало повышение уровня радиации на границе с Российской Федерацией. Об этом сообщает The Barents Observer со ссылкой на заявление агентства.

По данным DSA, на двух станциях радиационного мониторинга — Викшьофьелль и Сванховд — обнаружили следы цезия-137, радиоактивного изотопа, который образуется в результате распада урана-235, используемого в топливе атомных реакторов и ядерном оружии.

Несмотря на то, что уровень цезия-137 был низким, он превышал обычные показатели — около 5 микробеккерелей на кубический метр, отметил Бредо Меллер из подразделения по чрезвычайным ситуациям DSA.

Радиоактивный изотоп был обнаружен между 9 и 12 сентября только на станциях вблизи норвежско-российской границы. Другие посты наблюдения в северной Норвегии и Лапландии не обнаружили повышения уровня радиации. Также не было никаких сообщений о наличии цезия-137 на территории РФ.

По словам Меллера, цезий также может происходить от лесных пожаров. Осадки от аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и даже ядерные испытания в атмосфере до 1962 года все еще можно измерить в природе. Цезий-137 имеет период полураспада около 30 лет.

В DSA отметили, что источник загрязнения цезием-137 остается неизвестным. Однако в Баренцевом море работают несколько атомных ледоколов и подводных лодок, а с 16 сентября там начались масштабные учения "Океан-2024". Несмотря на это, эксперты считают маловероятным, что утечка цезия-137 произошла из-за проблем с работой реакторов на кораблях.

Другой вероятной причиной может быть испытание российской ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Полигон для запуска этой ракеты расположен на архипелаге Новая Земля, где ранее СССР проводил ядерные испытания.

По данным Barents Observer, летом и в начале осени на Новой Земле активно работали российские ядерные специалисты. Специальные суда "Росатома" были замечены в регионе, а на военном аэродроме Рогачево приземлялись транспортные самолеты Ил-76. Официальных подтверждений относительно испытаний "Буревестника" пока не было.

Норвегия имеет 198-километровую границу с Кольским полуостровом России.

Напомним, обозреватели Bulgarian Military писали, что Россия готовит на Новой Земле объект для ядерного взрыва.

Фокус писал о новейшей разработке российских инженеров "Буревестник" и о том, какую угрозу представляет этот вид вооружения.