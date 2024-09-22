Дефіцит змусив: у РФ повернули в небо вінтажні двопалубні Boeing 747

Boeing-747, прозвані Jumbo Jet, літали з 1969 року, але потім від них відмовилися через велику витрату палива. І тому що з'явилися більш сучасні лайнери.

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Авіакомпанія "Россия" відновила польоти на двопалубних Boeing-747. Перші рейси було виконано на 24-річному лайнері між Москвою і Красноярськом 22 вересня. Загалом у РФ, в якій почалися проблеми з авіаперевезеннями через те, що до них перестали постачати сучасні лайнери, є дев'ять Jumbo Jet. Про це повідомляє Atorus.

Повідомляється, що у 2022 році перевізник збирався припинити їхню експлуатацію, але тепер плани змінилися. Перші 11 років розконсервований літак використовувався японською JAL, потім перейшов до "Трансаеро", з 2016 року — у складі авіапарку "России".

Літак Boeing-747 Jumbo Jet, який повернули в експлуатацію

Скільки саме літаків цього типу повернуться в небо, поки що не відомо, але поки що йдеться про два борти, — про це говорив гендиректор групи "Аерофлот" Сергій Александровський. Швидше за все, їх розберуть на запчастини в рамках так званого "авіаційного канібалізму".

Авіакомпанії "Россия" її Вoeing-747 дісталися від авіакомпанії "Трансаеро", але вже кілька років для регулярних перевезень їх не використовували. Повідомляється, що квиток від Москви до Краноярська коштуватиме 13 тисяч рублів (близько 5800 гривень). Квиток на другий поверх Jumbo Jet, у бізнес-клас, коштує значно дорожче: від 122 тисяч рублів (близько 54 тисяч гривень).

Чим відомий Boeing-747 Jumbo Jet

Boeing-747 вважається унікальним літаком. Це перший в історії авіабудування двопалубний широкофюзеляжний літак. Його створили за п'ять років на замовлення компанії PanAm. Перший політ відбувся 1969 року.

Концерн Boeing мав намір виробляти Jumbo Jet тільки протягом 10 років, оскільки передбачалося, що ринку потрібно лише близько 400 таких машин, та й ті незабаром будуть переобладнані у вантажні, оскільки ринок пасажирських авіаперевезень завоюють надзвукові літаки. У підсумку всього було випущено понад 1,5 тис. літаків цього типу.

Станом на 1 січня 2024 року у світі лише п'ять авіакомпаній експлуатують 50 Jumbo Jet, але новіших модифікацій 747-400 і 747-8.

Найбільше Jumbo Jet у німецької авіакомпанії Lufthansa — 27 штук.

У флоті Air China — десять Boeing-747 різних модифікацій. Також такі літаки є у Korean Air, Emirates, Asiana Airlines і Saudia. У липні 2020 року агентство Bloomberg повідомило, що компанія Boeing припинить виробництво літаків Boeing 747 у 2022 році.

Причиною цього є значне зменшення в останні роки замовлень на цю модель і збитки, пов'язані з виробництвом. Крім того, чотиримоторний Boeing 747 програє в економічності та експлуатаційних витратах сучасним двомоторним лайнерам.

У вересні 2022 року Ізраїль оголосив, що з березня 2023 року в країні буде заборонено польоти літаків цієї моделі

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, країни Заходу наклали низку санкцій на країну-агресора, зокрема заборонили постачання комплектуючих для літаків. Через це в Росії змушені шукати альтернативні варіанти. Так, 2023 року "Аерофлот" уперше в історії компанії відправив літак Airbus A330-300 із реєстраційним номером RA-73700 на ремонт до Ірану.