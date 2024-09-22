Дефицит заставил: в РФ вернули в небо винтажные двухпалубные Boeing 747

Boeing-747, прозванные Jumbo Jet, летали с 1969 года, но потом от них отказались из-за большого рас хода топлива. И потому что появились более современные лайнеры.

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Авиакомпания "Россия" возобновила полеты на двухпалубных Boeing-747. Первые рейсы были выполнены на 24-летнем лайнере между Москвой и Красноярском 22 сентября. Всего у РФ, в которой начались проблемы с авиаперевозками из-за того, что к ним перестали поставлять современные лайнеры, есть девять Jumbo Jet. Об этом сообщает Atorus.

Сообщается, что в 2022 году перевозчик собирался прекратить их эксплуатацию, но теперь планы изменились. Первые 11 лет расконсервированный самолет использовался японской JAL, затем перешел "Трансаэро", с 2016 года — в составе авиапарка "России".

Самолет Boeing-747 Jumbo Jet, который вернули в эксплуатацию

Сколько именно самолетов этого типа вернутся в небо, пока не известно, но пока речь идет о двух бортах, – об этом говорил гендиректор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский. Скорей всего, их разберут на запчасти в рамках так называемого "авиационного каннибализма".

Авиакомпании "Россия" ее Вoeing-747 достались от авиакомпании "Трансаэро", но уже несколько лет для регулярных перевозок их не использовали. Сообщается, что билет от Москвы до Краноярска будет стоить 13 тысяч рублей (около 5800 гривен). Билет на второй этаж Jumbo Jet, в бизнес-класс, стоит куда дороже: от 122 тысяч рублей (около 54 тысяч гривен).

Чем известен Boeing-747 Jumbo Jet

Boeing-747 считается уникальным самолетом. Это первый в истории авиастроения двухпалубный широкофюзеляжный самолет. Его создали за пять лет по заказу компании PanAm. Первый полет состоялся в 1969 году.

Концерн Boeing намеревался производить Jumbo Jet только на протяжении 10 лет, поскольку предполагалось, что рынку нужно лишь порядка 400 таких машин, да и те в скором времени будут переоборудованы в грузовые, поскольку рынок пассажирских авиаперевозок завоюют сверхзвуковые самолеты. В итоге всего было выпущено более 1,5 тыс. самолетов этого типа.

По состоянию на 1 января 2024 года в мире всего пять авиакомпаний эксплуатируют 50 Jumbo Jet, но более новых модификаций 747-400 и 747-8.

Больше всего Jumbo Jet в немецкой авиакомпании Lufthansa – 27 штук.

Во флоте Air China — десять Boeing-747 разных модификаций. Также такие самолеты есть у Korean Air, Emirates, Asiana Airlines и Saudia. В июле 2020 года агентство Bloomberg сообщило, что компания Boeing прекратит производство самолетов Boeing 747 в 2022 году.

Причиной этого является значительное уменьшение в последние годы заказов на эту модель и убытки, связанные с производством. Кроме того, четырехмоторный Boeing 747 проигрывает в экономичности и эксплуатационных расходах современным двухмоторным лайнерам.

В сентябре 2022 года Израиль объявил, что с марта 2023 года в стране будут запрещены полеты самолетов этой модели

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, страны Запада наложили ряд санкций на страну-агрессора, в том числе запретили поставки комплектующих для самолетов. Из-за этого в России вынуждены искать альтернативные варианты. Так, в 2023 году "Аэрофлот" впервые в истории компании отправил самолет Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700 на ремонт в Иран.