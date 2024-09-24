Наклав на себе руки топкомандир Центру зв'язку російських ПКС Юрій Анненков, — ISW

Повідомляють, що начальник 678-го центру зв'язку Повітряно-космічних сил наклав на себе руки через конфлікти в керівництві.

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У ЗС РФ наклав на себе руки високопоставлений командувач Повітряно-космічними силами (ПКС) Росії. Інсайдери повідомляють, що це Юрій Анненков, начальник 678-го центру зв'язку Повітряно-космічних сил (ПКС) Росії. Але перевірити цю інформацію не представляється можливим, пише ISW.

Нібито Юрій Аннеков, начальник 678-го центру зв'язку Повітряно-космічних сил (ПКС) Росії, наклав на себе руки наприкінці минулого тижня в Балашисі Московської області. Саме там базується цей центр зв'язку в мікрорайоні Північний.

Інсайдерське джерело заявило, що Анненков нещодавно скаржився на недостатній відпочинок і "неадекватну" поведінку командування.

Інсайдер також заявив, що Анненков прослужив у ЗС РФ приблизно 20 років і намагався протистояти "хаосу і безладу" у ПКС, які почалися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Повідомляють і деякі подробиці самогубства: труп начальника вузла зв'язку військової частини 43431 Юрія Анненкова виявили наприкінці минулого тижня в лісосмузі в Балашисі.

"Поруч із тілом було знайдено три порожні пляшки горілки та порожні упаковки від таблеток, а вдома рідні знайшли передсмертну записку, де командир скаржиться на розпач і прощається", — повідомляє інсайдер.

Товариші по службі та родичі Анненкова чекають, коли їх викличуть для дачі пояснень, щоб розповісти про причини самогубства в деталях, а також про обстановку в частині та злочинні накази командирів, через які офіцер убив себе.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що російські командири в Курській області знали про підготовлювану операцію ЗСУ і повідомляли про те, що солдати на кордоні здійснювали самогубства, через що фіксувалося "падіння бойового духу". Щоб цьому запобігти, їм рекомендували більше читати росЗМІ.