Покончил с собой топ-командир Центра связи российских ВКС Юрий Анненков, — ISW

Сообщается, что начальник 678-го центра связи Воздушно-космических сил покончил с собой из-за конфликтов в руководстве.

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В ВС РФ покончил с собой высокопоставленный командующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Инсайдеры сообщают, что это Юрий Анненков, начальник 678-го центра связи Воздушно-космических сил (ВКС) России. Но проверить данную информацию не представляется возможным, пишет ISW.

Якобы Юрий Аннеков, начальник 678-го центра связи Воздушно-космических сил (ВКС) России, покончил с собой в конце прошлой недели в Балашихе Московской области. Именно там базируется данный центр связи в микрорайоне Северный.

Инсайдерский источник заявил, что Анненков недавно жаловался на недостаточный отдых и "неадекватное" поведение командования.

Инсайдер также заявил, что Анненков прослужил в ВС РФ около 20 лет и пытался противостоять "хаосу и беспорядку" в ВКС, которые начались после полномасштабного вторжения России в Украину.

Сообщаются и некоторые подробности самоубийства: труп начальника узла связи военной части 43431 Юрия Анненкова был обнаружен в конце минувшей недели в лесополосе в Балашихе.

"Рядом с телом были найдены три пустые бутылки водки и пустые упаковки от таблеток, а дома родные нашли предсмертную записку, где командир жалуется на отчаяние и прощается", — сообщает инсайдер.

Сослуживцы и родственники Анненкова ждут, когда их вызовут для дачи объяснений, чтобы рассказать о причинах самоубийства в деталях, а также об обстановке в части и преступных приказах командиров из-за которых офицер убил себя.

Напомним, ранее Фокус писал, что российские командиры в Курской области знали о готовящейся операции ВСУ и сообщали о том, что солдаты на границы совершали самоубийства из-за чего отмечалось "падение боевого духа". Чтобы это предотвратить, им рекомендовали больше читать росСМИ.