В РФ предвидели вторжение ВСУ в Курскую область, а солдат заставляли читать росСМИ, — Guardian

Солдаты в Курской области были деморализованы. Для предотвращения вторжения ВСУ командование заставляло их рыть ложные окопы и ходить с факелами.

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Российское военное командование в течение нескольких месяцев разрабатывало планы по предотвращению вторжения ВСУ на территории РФ. Российские генералы предвидели, что оно произойдет и пытались усилить оборонные рубежи, а также уменьшить количество самоубийств среди солдат. Об этом свидетельствуют документы российского МВД, ФСБ и ВС РФ, изъятые украинской группой спецназа из зданий в Курской области. Об этом пишет The Guardian.

Российские солдаты сдаются в плен

"Раскрытие информации делает смятение среди российских войск после начала операции ВСУ в начале августа еще более постыдным", — отмечают журналисты.

Документы, предоставленные украинцами, также раскрывают обеспокоенность России моральным духом в рядах в Курской области, которая усилилась после самоубийства солдата на фронте, который, как сообщается, находился в "длительном состоянии депрессии из-за своей службы в российской армии".

Командирам подразделений были даны указания обеспечить ежедневное использование солдатами российских государственных СМИ для поддержания их "психологического состояния".

Журналисты The Guardian не смогли независимо проверить подлинность документов, хотя они имеют признаки подлинных сообщений российской армии. Сообщается, что с документами они ознакомились в конце августа, когда встретились с украинской группой спецназа, спустя несколько часов после того, как они покинули территорию России. Группа заявила, что они изъяли документы российского МВД, ФСБ и ВС РФ из зданий в Курской области, а затем предоставила подборку для просмотра и фотографирования.

Некоторые из документов представляют собой распечатанные приказы, разосланные различным подразделениям, а другие — рукописные журналы, фиксирующие события и проблемы на определенных позициях. Самые ранние записи датированы концом 2023 года, а самые последние документы датированы всего шестью неделями до того, как ВСУ начали операцию в Курской области.

Украинские солдаты в Судже Фото: Скриншот

Большинство документов поступило из подразделений 488-го гвардейского мотострелкового полка России, в частности, из второй роты его 17-го батальона.

Вторжение Украины в Курскую область застало западных партнеров Киева и многих представителей украинской элиты врасплох, поскольку планирование было ограничено очень небольшим числом людей. Но российские военные документы содержат информацию месяцев предупреждений о возможном вторжении в этот район и попытке занять Суджу, город с населением 5000 жителей, который уже более месяца находится под контролем Украины.

О чем предупреждали российских военных в Курской области

В записи от 4 января говорилось о "потенциале прорыва на государственной границе" украинских вооруженных групп и был отдан приказ об усилении подготовки к отражению любого нападения.

19 февраля командиры подразделений были предупреждены об украинских планах "быстрого продвижения из Сумской области на территорию России на глубину до 80 км для создания четырехдневного "коридора" перед прибытием основных подразделений украинской армии на бронетехнике".

В середине марта подразделениям на границе было приказано усилить оборонительные рубежи и "организовать дополнительные учения по руководству подразделениями и опорными пунктами по правильной организации обороны" в рамках подготовки к украинскому наступлению через границу.

В середине июня появилось более конкретное предупреждение об украинских планах "в направлении Юнаковка-Суджа, с целью взять Суджу под контроль", что действительно произошло в августе.

Суджа под контролем ВСУ

Также было предсказано, что Украина попытается уничтожить мост через реку Сейм, чтобы нарушить российские линии снабжения в регионе, что и произошло позже.

В июньском документе жаловались, что российские части, размещенные на фронте, "в среднем укомплектованы только на 60-70% и в основном состоят из резервов со слабой подготовкой".

Когда 6 августа началась операция ВСУ, многие российские солдаты покинули свои позиции и в течение недели Украина полностью взяла под контроль Суджу.

"Они сбежали, даже не эвакуировав и не уничтожив свои документы", — сказал член группы специальных операций, изъявший файлы.

Какой была обстановка среди россиян до начала операции ВСУ

Во время хаотичного отступления российских войск ВСУ взяли в плен сотни российских солдат, многие из которых были призывниками, от которых обычно не ждут участия в боях. Родители одного из призывников из второй роты, упомянутого в документах, записали в августе видеообращение, назвав его своим 22-летним сыном Вадимом Копыловым, заявив, что он был взят в плен недалеко от Суджи, и призвав российские власти обменять его.

Пленные солдаты ВС РФ в Курской области Фото: СБУ

Документы дают представление о российской тактике за последний год, в одном случае говорится о необходимости создания ложных траншей и позиций, чтобы сбить с толку украинские разведывательные беспилотники.

"Необходимо создать модели танков, бронетехники и артиллерийских установок, а также манекены солдат, и их следует периодически перемещать", — говорится в одном из приказов.

В нем также говорится, что несколько солдат должны быть отправлены на ложные позиции, чтобы разжигать костры ночью и ходить с факелами, и что Россия должна организовать радиопереговоры о ложных позициях с целью их перехвата. Неясно, были ли когда-либо созданы такие позиции; члены украинского подразделения, исследовавшие этот район на беспилотниках в последние недели, сообщили журналистам, что не видели никаких доказательств существования таких позиций.

В марте российские документы отмечают, что участились случаи, когда украинские диверсионные группы маскировались для работы в тылу у русских, надевая российскую форму. "Для предотвращения проникновения противника в наши боевые порядки… командирам следует ввести использование опознавательного знака варианта n6, изготовленного из материалов шириной 8 см, который крепится с помощью невидимой ленты", — говорится в приказе от того месяца.

Журналисты отмечают, что в официальных отчетах российской армии кроются признаки серьезных проблем с моральным духом на фронте.

Российские солдаты сдаются в плен Фото: Скриншот

"Анализ текущей ситуации с самоубийствами показывает, что проблема гибели военнослужащих в результате суицидальных инцидентов остается напряженной", — говорится в одной из записей. В ней описывается инцидент, который, как сообщается, произошел 20 января этого года, когда солдат-срочник покончил с собой в душе, выстрелив себе в живот.

"Расследование инцидента установило, что причиной самоубийства и смерти стал нервно-психический срыв, вызванный длительным состоянием депрессии из-за службы в российской армии", — говорится в рукописном отчете о происшествии.

Для предотвращения подобных инцидентов в дальнейшем командирам подразделений поручено выявлять военнослужащих, "психически не готовых к выполнению своих обязанностей или склонных к девиантному поведению, и организовывать их перераспределение и перевод в военно-медицинские учреждения".

Дальнейшие инструкции по поддержанию боевого духа содержатся в недатированном машинописном документе, в котором объясняется, что солдаты должны получать 5-10 минут в день, а также час один раз в неделю на политическую подготовку, "направленную на поддержание и повышение политического, морального и психологического состояния личного состава".

Напомним, ранее Фокус писал, как украинский робот с пулеметом зачистил целый окоп на территории Курской области.