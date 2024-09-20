У РФ передбачали вторгнення ЗСУ в Курську область, а солдатів змушували читати росЗМІ, — Guardian

Солдати в Курській області були деморалізовані. Для запобігання вторгненню ЗСУ командування змушувало їх рити несправжні окопи і ходити зі смолоскипами.

Related video

Російське військове командування протягом кількох місяців розробляло плани щодо запобігання вторгненню ЗСУ на території РФ. Російські генерали передбачали, що воно станеться і намагалися посилити оборонні рубежі, а також зменшити кількість самогубств серед солдатів. Про це свідчать документи російського МВС, ФСБ і ЗС РФ, вилучені українською групою спецпризначенців із будівель у Курській області. Про це пише The Guardian.

Російські солдати здаються в полон

"Розкриття інформації робить сум'яття серед російських військ після початку операції ЗСУ на початку серпня ще більш ганебним", — зазначають журналісти.

Документи, надані українцями, також розкривають занепокоєння Росії моральним духом у лавах у Курській області, яке посилилося після самогубства солдата на фронті, який, як повідомляється, перебував у "тривалому стані депресії через свою службу в російській армії".

Командирам підрозділів було дано вказівки забезпечити щоденне використання солдатами російських державних ЗМІ для підтримки їхнього "психологічного стану".

Журналісти The Guardian не змогли незалежно перевірити справжність документів, хоча вони мають ознаки справжніх повідомлень російської армії. Повідомляється, що з документами вони ознайомилися наприкінці серпня, коли зустрілися з українською групою спецпризначенців за кілька годин після того, як вони покинули територію Росії. Група заявила, що вони вилучили документи російського МВС, ФСБ і ЗС РФ з будівель у Курській області, а потім надала добірку для перегляду і фотографування.

Деякі з документів являють собою роздруковані накази, розіслані різним підрозділам, а інші — рукописні журнали, що фіксують події та проблеми на певних позиціях. Найбільш ранні записи датовані кінцем 2023 року, а найостанніші документи — лише шістьма тижнями до того, як ЗСУ почали операцію в Курській області.

Українські солдати в Суджі Фото: Скриншот

Більшість документів надійшла з підрозділів 488-го гвардійського мотострілецького полку Росії, зокрема, з другої роти його 17-го батальйону.

Вторгнення України в Курську область застало західних партнерів Києва і багатьох представників української еліти зненацька, оскільки планування було обмежене дуже невеликою кількістю людей. Але російські військові документи містять інформацію місяців попереджень про можливе вторгнення в цей район і спробу зайняти Суджу, місто з населенням 5 000 жителів, яке вже понад місяць перебуває під контролем України.

Про що попереджали російських військових у Курській області

У записі від 4 січня йшлося про "потенціал прориву на державному кордоні" українських збройних груп і було віддано наказ про посилення підготовки до відбиття будь-якого нападу.

19 лютого командири підрозділів були попереджені про українські плани "швидкого просування з Сумської області на територію Росії на глибину до 80 км для створення чотириденного "коридору" перед прибуттям основних підрозділів української армії на бронетехніці".

У середині березня підрозділам на кордоні було наказано посилити оборонні рубежі та "організувати додаткові навчання з керівництва підрозділами та опорними пунктами щодо правильної організації оборони" в межах підготовки до українського наступу через кордон.

У середині червня з'явилося більш конкретне попередження про українські плани "в напрямку Юнаківка-Суджа з метою взяти Суджу під контроль", що справді сталося в серпні.

Суджа під контролем ЗСУ

Також було передбачено, що Україна спробує знищити міст через річку Сейм, щоб порушити російські лінії постачання в регіоні, що й сталося пізніше.

У червневому документі скаржилися, що російські частини, розміщені на фронті, "в середньому укомплектовані тільки на 60-70% і здебільшого складаються з резервів зі слабкою підготовкою".

Коли 6 серпня почалася операція ЗСУ, багато російських солдатів покинули свої позиції і протягом тижня Україна повністю взяла під контроль Суджу.

"Вони втекли, навіть не евакуювавши і не знищивши свої документи", — сказав член групи спеціальних операцій, який вилучив файли.

Якою була обстановка серед росіян до початку операції ЗСУ

Під час хаотичного відступу російських військ ЗСУ взяли в полон сотні російських солдатів, багато з яких були призовниками, від яких зазвичай не чекають участі в боях. Батьки одного з призовників із другої роти, згаданого в документах, записали в серпні відеозвернення, назвавши його своїм 22-річним сином Вадимом Копиловим, заявивши, що його взяли в полон недалеко від Суджі, і закликавши російську владу обміняти його.

Полонені солдати ЗС РФ у Курській області Фото: СБУ

Документи дають уявлення про російську тактику за останній рік, в одному випадку йдеться про необхідність створення несправжніх траншей і позицій, щоб збити з пантелику українські розвідувальні безпілотники.

"Необхідно створити моделі танків, бронетехніки та артилерійських установок, а також манекени солдатів, які слід періодично переміщати", — йдеться в одному з наказів.

У ньому також ідеться про те, що кількох солдатів мають відправити на хибні позиції, щоб розпалювати багаття вночі і ходити зі смолоскипами, і що Росія має організувати радіопереговори про хибні позиції з метою їх перехоплення. Неясно, чи були коли-небудь створені такі позиції; члени українського підрозділу, які досліджували цей район на безпілотниках останніми тижнями, повідомили журналістам, що не бачили жодних доказів наявності таких позицій.

У березні російські документи зазначають, що почастішали випадки, коли українські диверсійні групи маскувалися для роботи в тилу у росіян, надягаючи російську форму. "Для запобігання проникненню противника в наші бойові порядки... командирам слід запровадити використання розпізнавального знака варіанту n6, виготовленого з матеріалів шириною 8 см, що кріпиться за допомогою невидимої стрічки", — ідеться в наказі від того місяця.

Журналісти зазначають, що в офіційних звітах російської армії криються ознаки серйозних проблем із моральним духом на фронті.

Російські солдати здаються в полон Фото: Скриншот

"Аналіз поточної ситуації із самогубствами показує, що проблема загибелі військовослужбовців унаслідок суїцидальних інцидентів залишається напруженою", — йдеться в одному із записів. У ньому описується інцидент, який, як повідомляється, стався 20 січня цього року, коли солдат-строковик наклав на себе руки в душі, вистріливши собі в живіт.

"Розслідування інциденту встановило, що причиною самогубства і смерті став нервово-психічний зрив, викликаний тривалим станом депресії через службу в російській армії", — ідеться в рукописному звіті про подію.

Для запобігання подібним інцидентам надалі командирам підрозділів доручено виявляти військовослужбовців, "психічно не готових до виконання своїх обов'язків або схильних до девіантної поведінки, та організовувати їх перерозподіл і переведення до військово-медичних установ".

Подальші інструкції з підтримання бойового духу містяться в недатованому машинописному документі, в якому пояснюється, що солдати мають отримувати 5-10 хвилин на день, а також годину один раз на тиждень на політичну підготовку, "спрямовану на підтримання та підвищення політичного, морального і психологічного стану особового складу".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як український робот з кулеметом зачистив цілий окоп на території Курської області.