Ультраправий депутат із Німеччини використовував рабську працю на плантації в Білорусі, — ЗМІ

Компанія "Цибулька-Бел" Йорга Дорнау залучала до роботи на цибулевій плантації громадян Білорусі, засуджених за політичними статтями. Сам політик перебуває в ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" з 2016 року.

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Німецький ультраправий депутат Йорг Дорнау з партії "Альтернатива для Німеччини" використовував рабську працю політв'язнів Білорусі. Його компанія "Цибулька-Бел" уклала контракт із "Центром ізоляції правопорушників" (ЦІП) у білоруському місті Ліда. За цим контрактом Дорнау залучав білорусів, засуджених за політичними статтями, до роботи на своїй цибулевій плантації. Виданню Reform.news вдалося поговорити з деякими з них. У Німеччині вже подали заяву про порушення кримінальної справи стосовно депутата від AfG.

Журналісти Reform.news поговорили з одним із колишніх ув'язнених, які працювали на Дорнау. Андрія (ім'я змінено. — Ред.) відправили в ЦІП на 15 діб за лайк у соцмережах. Там він та інші ув'язнені підписали згоду на роботу з "Цибулька-Бел", де вони перебирали цибулю для однієї з торгових мереж. За його словами, дохід залежав від оцінки роботи бригадиром. У середньому йдеться про 20-30 білоруських рублів (близько 400 грн) на день. Але гроші йшли на утримання Андрія в ЦІПі.

"Нас завезли в підвал. Лютий, одяг — у кого який. Тому руки й ноги мерзли. Сніданок о 07:00. Працювали до 18:00 без їжі та води. Цибуля смачна", — зазначає Андрій.

За його словами, Дорнау навіть приїжджав на плантацію, щоб подивитися, як ідуть справи. Андрій описав його, як "високого лисого чоловіка", який приїхав на машині з німецькими номерами. Побачивши фотографію Дорнау, чоловік підтвердив схожість. "Схожий", — сказав Андрій.

Про бізнес у Білорусі Дорнау говорив під час одного з візитів: "Німеччина упускає економічні можливості в країні, розташованій у центрі нового "Шовкового шляху", як своєрідної сполучної ланки з Євразійським економічним союзом з більш ніж 180-мільйонним населенням споживачів".

Крім того, у Білорусі він співпрацює з білорусом Юрієм Куницьким, який проживає в Німеччині.

Йорг Дорнау та його партнер Юрій Куницький Фото: TUT.BY

50% ТОВ "Цибулька-Бел" належить Куницькому. З грудня 2020 по листопад 2023 року він також був директором підприємства і лише потім цю посаду обійняв Дорнау. ТОВ "Цибулька-Бел" було передано земельні ділянки загальною площею 1 555,4 га із земель РСУП "радгосп "Лідський" для ведення сільського господарства.

У статті "Лідської газети" за 31 березня 2021 року Юрій Куницький говорив, що процес виділення землі ведеться відповідно до чинного законодавства. "Почало вирішуватися і кадрове питання. Потроху поповнюється штат. Наразі для виконання робіт підбираються механізатори. А загалом планується, що фірма працевлаштує до 50 осіб, включно із сезонними працівниками", — повідомляв Куницький.

Хто такий Йорг Дорнау

53-річний власник "Цибулька-Бел" Йорг Дорнау з 2016 року є членом правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини". З 2019-го він займається сільськогосподарською політикою в парламенті Саксонії. У 2016 році Дорнау долучився до ультраправої проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). З 2019-го він член саксонського парламенту і представляє парламентську групу "АдН" із сільськогосподарської політики.

Мітинг на підтримку Йорга Дорнау в Саксонії Фото: Соцмережi

Дорнау також був членом екстремістської радикальної фракції "АдН" — "Крило".

У серпні 2024 року Саксонський парламент оштрафував його на 20 862 євро за те, що він приховав свій бізнес у Білорусі, порушивши в такий спосіб зобов'язання щодо звітності.

Після того, як з'явилася інформація про використання рабської праці політв'язнів, німецький юрист Фердинанд Мюллер подав заяву про порушення кримінальної справи щодо депутата від AfG Йорга Дорнау.

"Подав заяву про порушення кримінальної справи у зв'язку з цим інцидентом. Якщо інформація, надана білоруською газетою, підтвердиться, то це вочевидь випадок експлуатації людей, які опинилися в скрутному становищі", — написав Мюллер у соцмережі X.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що РФ фінансувала німецьку партію "Альтернатива для Німеччини" для того, щоб зірвати постачання військової допомоги Україні.