Після критики Сі Цзіньпіна в соцмережах зник головний економіст країни

Чжу Хенпен, експерт урядового аналітичного центру, зник після того, як написав повідомлення у WeChat.

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У Китаї зник провідний китайський економіст з урядового аналітичного центру. Він розкритикував Сі Цзіньпіна в закритому чаті, йому винесли дисциплінарне стягнення і більше про нього нічого не чули. Про це пише The Guardian.

55-річний Чжу Хенпен, як вважають, робив зневажливі зауваження про економіку Китаю і, можливо, про китайського лідера зокрема, в закритій групі WeChat. Чжу був згодом затриманий у квітні і його діяльність почали розслідувати. Про це повідомили анонімні джерела.

Чжу працював у Китайській академії суспільних наук (Cass) понад 20 років, останнім часом як заступник директора Інституту економіки та директор Центру досліджень державної політики. Повідомляється, що його не бачили на публіці з квітня, коли він виступав на заході, організованому китайським ЗМІ Caixin, що він уже робив раніше. Спроби журналістів зв'язатися з ним виявилися безуспішними. В Інституті на запити не відповіли.

Китайська академія суспільних наук Фото: Wikipedia

Раніше цього місяця гонконзькі ЗМІ повідомили про перестановки на керівних посадах Інституту, коли директор і секретар також були зняті зі своїх посад, водночас Чжу був позбавлений своєї посади. За даними Sing Tao Daily, двоє інших посадових осіб були призначені на інші посади, але Чжу не був призначений і його ім'я більше не значиться на сайті установи.

Сайти, пов'язані з його роботою в Університеті Цінхуа, також були відключені, хоча The Guardian не змогла підтвердити, коли саме.

Cass — провідний аналітичний центр у Китаї, який безпосередньо підпорядковується кабінету Комуністичної партії Китаю (КПК) і Державній раді. Часто він представляв досить критичні аналізи того, що відбувається в країні. Однак в умовах дедалі авторитарнішого правління Сі критика КПК і його індивідуального керівництва стала дедалі несхвальною і каральною.

Раніше китайські інсайдери розповідали журналістам Guardian про зростаючий страх серед представників їхньої професії. Адже повідомляти або обговорювати негативні оцінки економічної, соціальної або політичної ситуації в Китаї стало небезпечно.

Обговорення Сі Цзіньпіня, як особистості, особливо в онлайн-просторах, які піддаються цензурі та моніторингу, значною мірою уникають або здійснюють за допомогою невизначених або закодованих заяв.

Сі Цзіньпіня в КНР критикувати не можна Фото: Getty Images

Оголошення на вебсайті Cass свідчать, що останніми місяцями співробітники брали участь у кількох сесіях політичної освіти, приділяючи особливу увагу партійній лояльності та прихильності до ідей Сі Цзіньпіна — так називається вкорінена політична ідеологія лідера КПК.

"На зустрічі було підкреслено, що ми завжди повинні пам'ятати, що Китайська академія суспільних наук є політичним інститутом, робота якого зосереджена на наукових дослідженнях, ставлячи на перше місце суворе дотримання політичної дисципліни партії, старанно працюючи над забезпеченням суворої дисципліни і дотриманням правил", — ідеться у звіті про одне з липневих засідань, проведеному президентом Інституту Гао Сяном. Гао, прихильник Сі, був призначений на цю посаду 2022 року і керував кампанією з підвищення партійної лояльності в установі.

Подробиці того, що Чжу написав у закритій групі WeChat, невідомі, хоча Sing Tao Daily описала це як "неправильно обговорювану центральну політику". Нібито він також написав, що "Сі Цзіньпін теж смертний".

Економіка Китаю зазнає труднощів, і є побоювання, що друга за величиною економіка світу не досягне свого власного цільового показника річного зростання в 5%, відносно скромного за історичними мірками. У вівторок центральний банк країни оголосив про найбільші за останні роки заходи стимулювання, намагаючись прискорити зростання, але експерти висловили занепокоєння тим, що ці заходи, включно зі зниженням процентних ставок, будуть недостатніми.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про канадця, якого в Китаї звинуватили в шпигунстві і посадили до в'язниці на 1000 днів. Майкл Ковриг, який у підсумку опинився вдома, розповів про психологічні тортури і постійні допити з вимогою визнати провину.