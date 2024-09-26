После критики Си Цзиньпина в соцсетях исчез главный экономист страны

Чжу Хэнпэн, эксперт правительственного аналитического центра, исчез после того, как написал сообщение в WeChat.

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В Китае исчез ведущий китайский экономист из правительственного аналитического центра. Он раскритиковал Си Цзиньпина в закрытом чате, ему вынесли дисциплинарное взыскание и больше о нем ничего не слышали. Об этом пишет The Guardian.

55-летний Чжу Хэнпэн, как полагают, делал пренебрежительные замечания об экономике Китая и, возможно, о китайском лидере в частности, в закрытой группе WeChat. Чжу был впоследствии задержан в апреле и его деятельность начали расследовать. Об этом сообщили анонимные источники.

Чжу работал в Китайской академии общественных наук (Cass) более 20 лет, в последнее время в качестве заместителя директора Института экономики и директора Центра исследований государственной политики. Сообщается, что его не видели на публике с апреля, когда он выступал на мероприятии, организованном китайским СМИ Caixin, что он уже делал ранее. Попытки журналистов связаться с ним оказались безуспешными. В Институте на запросы не ответили.

Китайская академия общественных наук Фото: Wikipedia

Ранее в этом месяце гонконгские СМИ сообщили о перестановках в руководящих должностях Института, когда директор и секретарь также были сняты со своих должностей, в то же время Чжу был лишен своей должности. По данным Sing Tao Daily, двое других должностных лиц были назначены на другие должности, но Чжу не был назначен и его имя больше не значится на сайте учреждения.

Сайты, связанные с его работой в Университете Цинхуа, также были отключены, хотя The Guardian не смогла подтвердить, когда именно.

Cass — ведущий аналитический центр в Китае, который напрямую подчиняется кабинету Коммунистической партии Китая (КПК) и Государственному совету. Часто он представлял довольно критические анализы происходящего в стране. Однако в условиях все более авторитарного правления Си критика КПК и его индивидуального руководства стала все более неодобрительной и карательной.

Ранее китайские инсайдеры рассказывали журналистам Guardian о растущем страхе среди представителей их профессии. Так как сообщать или обсуждать негативные оценки экономической, социальной или политической ситуации в Китае стало опасно.

Обсуждение Си Цзиньпиня, как личности, особенно в онлайн-пространствах, которые подвергаются цензуре и мониторингу, в значительной степени избегается или осуществляется посредством неопределенных или закодированных заявлений.

Си Цзиньпиня в КНР критиковать нельзя Фото: Getty Images

Объявления на веб-сайте Cass свидетельствуют, что в последние месяцы сотрудники участвовали в нескольких сессиях политического образования, уделяя особое внимание партийной лояльности и приверженности идеям Си Цзиньпина — так называется укоренившаяся политическая идеология лидера КПК.

"На встрече было подчеркнуто, что мы всегда должны помнить, что Китайская академия общественных наук является политическим институтом, работа которого сосредоточена на научных исследованиях, ставя на первое место строгое соблюдение политической дисциплины партии, усердно работая над обеспечением строгой дисциплины и соблюдением правил", — говорится в отчете об одном из июльских заседаний, проведенном президентом Института Гао Сяном. Гао, сторонник Си, был назначен на эту должность в 2022 году и руководил кампанией по повышению партийной лояльности в учреждении.

Подробности того, что Чжу написал в закрытой группе WeChat, неизвестны, хотя Sing Tao Daily описала это как "неправильно обсуждаемую центральную политику". Якобы он также написал, что "Си Цзиньпин тоже смертен".

Экономика Китая испытывает трудности, и есть опасения, что вторая по величине экономика мира не достигнет своего собственного целевого показателя годового роста в 5% , относительно скромного по историческим меркам. Во вторник центральный банк страны объявил о самых крупных за последние годы мерах стимулирования в попытке ускорить рост, но эксперты выразили обеспокоенность тем, что эти меры, включая снижение процентных ставок, будут недостаточными.

Напомним, ранее Фокус писал о канадце, которого в Китае обвинили в шпионаже и посадили в тюрьму на 1000 дней. Майкл Ковриг, который в итоге оказался дома, рассказал о психологических пытках и постоянных допросах с требованием признать вину.