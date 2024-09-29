"Заснована колишніми офіцерами СС": в Австрії на виборах перемогла ультраправа партія, — Politico

За "Австрійську партію свободи" віддали понад 29% голосів. Таким чином вона стала найбільшою партією, яка перемогла на національних виборах.

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Згідно з попередніми прогнозами, на виборах в Австрії ультраправа "Партія свободи" здобула перемогу. Це стало першим випадком з часів Другої світової війни, коли партія з фашистськими поглядами перемогла на національних виборах у цій альпійській країні, пише Politico.

"Австрійська партія свободи", заснована групою ветеранів-нацистів у 1950-х роках, як зазначається, очолила список із 29,1% голосів, обійшовши правоцентристську "Австрійську народну партію", яка нині очолює коаліційний уряд.

"Народна партія" набрала 26,2%. Лівоцентристські соціал-демократи посіли третє місце з 20,4%, за ними йдуть ліберальні "Neos" з 8,8% і "Зелені" з 8,6%.

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Як пише видання Tagesschau, досі країною керував альянс "Народної партії" і "Зелених".

Як урядового партнера "АПС" розглядатиме тільки "Австрійську народну партію", оскільки всі інші виключили коаліцію з нею. Водночас канцлер Карл Негаммер не бажає працювати з лідером партії "АПС" Гербертом Кіклем в уряді.

У минулому австрійські ультраправі, хоч і перемагали на виборах і навіть входили до правлячих коаліцій, проте ще жодного разу вони не ставали найбільшою партією.

Союзниками "АПС" вважаються "Ліберально-демократична партія" Білорусі та "Единая Россия".

У своїй передвиборчій програмі "АПС" виступала за вкрай обмежувальну міграційну політику, закликаючи повернути мігрантів на батьківщину.

"АПС" вкрай критично ставиться до Євросоюзу, займає доволі доброзичливу позицію щодо Росії і не бачить проблеми в залежності Австрії від російського газу.

Глава ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель уже привітала свого однодумця Герберта Кікля з "хорошою роботою".

Нагадаємо, деякі передвиборчі плакати "Австрійської партії свободи" стосувалися російсько-української війни.

Також Фокус писав, що в австрійському шкільному підручнику з географії українців описують як людей, схильних до алкоголізму, які проживають у крайній бідності і виявляють інтерес до зміцнення політичних зв'язків з Росією.