"Основана бывшими офицерами СС": в Австрии на выборах победила ультраправая партия, — Politico

За "Австрийскую партию свободы" отдали более 29% голосов. Таким образом она стала крупнейшей партией, победившей на национальных выборах.

Related video

Согласно предварительным прогнозам, на выборах в Австрии крайне правая "Партия свободы" одержала победу. Это стало первым случаем со времен Второй мировой войны, когда партия с фашистскими взглядами победила на национальных выборах в этой альпийской стране, пишет Politico.

"Австрийская партия свободы", основанная группой ветеранов-нацистов в 1950-х годах, как отмечается, возглавила список с 29,1% голосов, обойдя правоцентристскую "Австрийскую народную партию", которая в настоящее время возглавляет коалиционное правительство.

"Народная партия" набрала 26,2%. Левоцентристские социал-демократы заняли третье место с 20,4%, за ними следуют либеральные "Neos" с 8,8% и "Зеленые" с 8,6%.

Важно

Путин вспомнил о мирных переговорах: Австрия предложила место и условия, как их провести, детали

Как пишет издание Tagesschau, до сих пор страной руководил альянс "Народной партии" и "Зеленых".

В качестве правительственного партнера "АПС" будет рассматривать только "Австрийскую народную партию", поскольку все остальные исключили коалицию с ней. В то же время канцлер Карл Негаммер не желает работать с лидером партии "АПС" Гербертом Киклем в правительстве.

В прошлом австрийские ультраправые, хотя и побеждали на выборах и даже входили в правящие коалиции, однако еще ни разу они не становились крупнейшей партией.

Союзниками "АПС" считаются "Либерально-демократическая партия" Беларуси и "Единая Россия".

В своей предвыборной программе "АПС" выступала за крайне ограничительную миграционную политику, призывая вернуть мигрантов на родину.

"АПС" крайне критично относится к Евросоюзу, занимает довольно благожелательную позицию по отношению к России и не видит проблемы в зависимости Австрии от российского газа.

Глава ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель уже поздравила своего единомышленника Герберта Кикля с "хорошей работой".

Напомним, некоторые предвыборные плакаты "Австрийской партии свободы" касались российско-украинской войны.

Также Фокус писал, что в австрийском школьном учебнике по географии украинцев описывают как людей, склонных к алкоголизму, проживающих в крайней бедности и проявляющих интерес к укреплению политических связей с Россией.