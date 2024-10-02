Російський військовий видав за бойове поранення травму, отриману під час падіння з ліжка

Зрештою військовий отримав умовний термін, хоча й намагався виправдатися, що все одно встиг із ліжка в зоні воєнних дій.

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У РФ стався комічний випадок. Російський військовий з окупованого Севастополя впав із ліжка і травмував руку. Але видав травму за бойове поранення, отримане під час авіанальоту. І навіть отримав виплату в 3 мільйони рублів. Про це пише "Комерсант".

Згідно з матеріалами кримінальної справи, наявними в розпорядженні журналістів, військовослужбовець із Севастополя Василь К. звалився з ліжка і травмував руку в командному пункті угруповання військ.

Потім, за його версією, побоюючись насмішок з боку товаришів по службі, він повідомив своєму командиру, що зазнав каліцтва через особисту необережність під час "авіанальоту противника", спускаючись у бомбосховище.

Пізніше військовий, додавши необхідні довідки від лікарів, подав рапорт на отримання одноразової виплати до 3 мільйонів рублів (трохи більше мільйона гривень), передбаченої указом "Про додаткові соціальні гарантії військовослужбовцям, особам, які проходять військову службу у військах національної гвардії Російської Федерації, і членам їхніх сімей".

Командування військової частини схвалило ініціативу, видало відповідний наказ, і велику суму було перераховано на банківський рахунок потерпілого.

Але потім керівництво провело розслідування і виявило факт махінації. У підсумку військовослужбовця ЗС РФ затримали і порушили кримінальну справу за статтею "шахрайство".

У підсумку махінатора засудили до позбавлення волі на два з половиною роки умовно і постановили, щоб він відшкодував матеріальні збитки.

Але військовослужбовець ЗС РФ подав апеляцію і намагався довести, що отримання виплати за падіння з ліжка є законним, оскільки травму було отримано не в тилу, а в зоні проведення так званої "СВО", як у РФ називають повномасштабне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, у середині вересня стало відомо, що президент Російської Федерації Володимир Путін збільшив штатну чисельність Збройних сил РФ до 2 мільйонів 389 тисяч осіб. Востаннє штатну чисельність збільшували в грудні 2023 року. Тоді вона становила 2 209 130 осіб, зокрема 1 320 000 військових.