Российский военный выдал за боевое ранение травму, полученную при падении с кровати

В итоге военный получил условный срок, хотя и пытался оправдаться, что все равно успел с кровати в зоне военных действий.

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В РФ произошел комичный случай. Российский военный из оккупированного Севастополя упал с кровати и травмировал руку. Но выдал травму за боевое ранение, полученное во время авианалета. И даже получил выплату в 3 миллиона рублей. Об этом пишет "Коммерсант".

Согласно материалам уголовного дела, имеющимся в распоряжении журналистов, военнослужащий из Севастополя Василий К. свалился с кровати и травмировал руку в командном пункте группировки войск.

Затем, по его версии, опасаясь насмешек со стороны сослуживцев, он сообщил своему командиру, что получил увечье по личной неосторожности во время "авианалета противника", спускаясь в бомбоубежище.

Позже военный, приложив необходимые справки от врачей, подал рапорт на получение единовременной выплаты до 3 миллионов рублей (чуть более миллиона гривен), предусмотренной указом "О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим военную службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей".

Командование воинской части одобрило инициативу, издало соответствующий приказ, и крупная сумма была перечислена на банковский счет потерпевшего.

Но потом руководство провело расследование и выявило факт махинации. В итоге военнослужащено ВС РФ задержали и возбудили уголовное дело по статье "мошенничество".

В итоге махинатора приговорили к лишению свободы на два с половиной года условно и постановили, чтобы он возместил материальный ущерб.

Но военнослужащий ВС РФ подал апелляцию и пытался доказать, что получение выплаты за падение с кровати законно, так как травма была получена не в тылу, а в зоне проведения так называемой "СВО", как в РФ называют полномасштабное вторжение в Украину.

Напомним, в середине сентября стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 миллионов 389 тысяч человек. В последний раз штатную численность увеличивали в декабре 2023 года. Тогда она составила 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военных.