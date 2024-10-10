У Британії вважають, що ГРУ вже діє в Європі. У Кремлі повідомили, що ці заяви "голослівні".

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Глава МІ5 Кен МакКаллум заявив, що ГРУ РФ "виконує постійну місію зі створення хаосу на вулицях Великої Британії та Європи", влаштовуючи підпали і саботаж. А також заявив про зв'язок Ірану і Росії. У Кремлі відреагували, повідомивши, що це "бездоказово". Про це повідомляє Reuters.

Генеральний директор Служби безпеки (МІ5) Кен МакКаллум крім Росії також звинуватив Іран у причетності до змов на британській землі.

МакКаллум повідомив, що Росія та Іран звернулися до злочинців, наркоторговців та їхніх довірених осіб для виконання своєї "брудної роботи".

За його словами, з березня 2017 року МІ5 і британська поліція розкрили 43 змови на пізній стадії, деякі з яких перебували на останніх днях планування масових убивств.

За словами глави розвідки, найбільше його турбує зростаюча загроза з боку "Аль-Каїди", яка прагне отримати вигоду з конфлікту на Близькому Сході, і особливо з боку "Ісламської держави", яка відновила спроби експортувати тероризм.

"Ми повністю усвідомлюємо ризик того, що події на Близькому Сході безпосередньо спровокують терористичні дії у Великій Британії", — сказав він, пославшись на інцидент, коли марокканець зарізав перехожого на півночі Англії, що, за його словами, було помстою за дії Ізраїлю в секторі Газа.

За його словами, з-поміж осіб, які перебувають під слідством за підозрою в причетності до тероризму, 13% були молодшими за 18 років, що втричі більше, ніж за останні три роки.

За словами МакКаллума, після висилки понад 750 російських дипломатів з Європи після вторгнення Росії в Україну і висилки останнього офіцера російської військової розвідки з Великої Британії цього року "впадає в око" те, як російські державні діячі звертаються до довірених осіб для виконання своєї роботи.

"ГРУ, зокрема, постійно ставить перед собою завдання сіяти хаос на вулицях Великої Британії та Європи: ми стали свідками підпалів, саботажу і багато чого іншого", — сказав він, відмовившись надати більш детальну інформацію.

Посольство Росії в Лондоні заявило, що рішуче відкидає "необґрунтовані звинувачення", заявивши, що Маккаллум використовує тактику залякування, щоб зберегти громадську підтримку Великою Британією підтримки України.

У Кремлі відреагували слідом за посольством. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам, що такі звинувачення не заслуговують на увагу.

"Усі ці заяви абсолютно бездоказові, безпідставні. Тому як до бездоказових звинувачень до них і потрібно ставитися. Бездоказові звинувачення ми не готові сприймати, не збираємося сприймати і закликаємо ставитися до них як до абсолютно огульної якоїсь критики, яка не заслуговує на увагу", — повідомив Пєсков.

Нагадаємо, днем раніше Пєсков заявив, що Дональд Трамп і Путін не розмовляли телефоном сім разів із 2021 до 2024 року, як стверджувало видання The Washington Post.