В Британии считают, что ГРУ уже действует в Европе. В Кремле сообщили, что эти заявления "голословны".

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Глава МИ5 Кен МакКаллум заявил что ГРУ РФ "выполняет постоянную миссию по созданию хаоса на улицах Великобритании и Европы", устраивая поджоги и саботаж. А также заявил о связи Ирана и России. В Кремле отреагировали, сообщив, что это "бездоказательно". Об этом сообщает Reuters.

Генеральный директор Службы безопасности (МИ5) Кен МакКаллум кроме России также обвинил Иран в причастности к заговорам на британской земле.

МакКаллум сообщил, что Россия и Иран обратились к преступникам, наркоторговцам и их доверенным лицам для выполнения своей "грязной работы".

По его словам, с марта 2017 года МИ5 и британская полиция раскрыли 43 заговора на поздней стадии, некоторые из которых находились на последних днях планирования массовых убийств.

По словам главы разведки, больше всего его беспокоит растущая угроза со стороны "Аль-Каиды", которая стремится извлечь выгоду из конфликта на Ближнем Востоке, и особенно со стороны "Исламского государства", которое возобновило попытки экспортировать терроризм.

"Мы полностью осознаем риск того, что события на Ближнем Востоке напрямую спровоцируют террористические действия в Великобритании", — сказал он, сославшись на инцидент, когда марокканец зарезал прохожего на севере Англии, что, по его словам, было местью за действия Израиля в секторе Газа.

По его словам, из числа лиц, находящихся под следствием по подозрению в причастности к терроризму, 13% были моложе 18 лет, что в три раза больше, чем за последние три года.

По словам МакКаллума, после высылки более 750 российских дипломатов из Европы после вторжения России в Украину и высылки последнего офицера российской военной разведки из Великобритании в этом году "бросается в глаза" то, как российские государственные деятели обращаются к доверенным лицам для выполнения своей работы.

"ГРУ в частности постоянно ставит перед собой задачу сеять хаос на улицах Великобритании и Европы: мы стали свидетелями поджогов, саботажа и многого другого", — сказал он, отказавшись предоставить более подробную информацию.

Посольство России в Лондоне заявило, что решительно отвергает "необоснованные обвинения", заявив, что Маккаллум использует тактику запугивания, чтобы сохранить общественную поддержку Великобританией поддержки Украины.

В Кремле отреагировали вслед за посольством. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что подобные обвинения не заслуживают внимания.

"Все эти заявления абсолютно бездоказательны, безосновательны. Поэтому как к бездоказательным обвинениям к ним и нужно относиться. Бездоказательные обвинения мы не готовы воспринимать, не собираемся воспринимать и призываем относиться к ним как к совершенно огульной какой-то критике, которая не заслуживает внимания", — сообщил Песков.

Напомним, днем ранее Песков заявил, что Дональд Трамп и Путин не разговаривали по телефону семь раз с 2021 по 2024 гг., как утверждало издание The Washington Post.