Після трирічної паузи: Чехія призначила нового посла у Москві

Новим послом стане колишній заступник міністра оборони. Дипломата від Чехії фактично не було в Росії більше двох років.

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Міністерство закордонних справ Чехії призначило новим послом у Москві Даніеля Коштовала. Про це повідомили сьогодні на офіційному сайті міністерства.

Очікується, що новий посол розпочне роботу в перші місяці наступного року. Він уже отримав схвалення (агреман) від країни перебування — Росії.

"Ключові країни, які є стратегічними союзниками Чехії — Велика Британія, Франція, Німеччина, Польща та США — мають послів у Росії. Я бажаю послу багато сил у цій складній місії просування чеських інтересів", — сказав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Даніель Коштовал працював у МЗС Чехії з 1996 року. Обіймав посади директора департаменту політики безпеки, директора департаменту Північної та Східної Європи та генерального директора з питань неєвропейських країн. З 1998 по 2002 рік Коштовал працював у постійному представництві Чеської Республіки при НАТО, з 2003 по 2006 рік — у посольстві Чехії в Москві, з 2009 по 2011 рік — у посольстві країни у Вашингтоні.

У 2013 році Даніеля Коштовала призначили першим заступником міністра оборони. До 2018 року він обіймав посаду заступника міністра оборони з питань стратегії, зовнішніх відносин і планування, а згодом — із питань озброєнь і закупівель.

Попереднього посла Вітезслава Півоньку чеська дипломатія офіційно відкликала з Москви у травні цього року, проте фактично на той момент він уже два роки перебував у Празі. Про це, за повідомленнями ЗМІ, заявляв міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в ефірі телеканалу TV NOVA.

Складні відносини між чеським та російським МЗС тривали з 2021 року, коли Чехія вислала 18 російських дипломатів. Їх запідозрили в причетності до вибуху складів з боєприпасами у Врбетіце у 2014 році.

Водночас сьогодні Фокус повідомляв із посиланням на Центр вивчення демократії (CSD), що Чехія витратила на закупівлю російського газу і нафти уп’ятеро більше, ніж на допомогу Україні.