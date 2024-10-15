После трехлетней паузы: Чехия назначила нового посла в Москве

Новым послом станет бывший заместитель министра обороны. Дипломата от Чехии фактически не было в России более двух лет.

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Министерство иностранных дел Чехии назначило новым послом в Москве Даниэля Коштовала. Об этом сообщили сегодня на официальном сайте министерства.

Ожидается, что новый посол начнет работу в первые месяцы следующего года. Он уже получил одобрение (агреман) от страны пребывания — России.

"Ключевые страны, которые являются стратегическими союзниками Чехии — Великобритания, Франция, Германия, Польша и США — имеют послов в России. Я желаю послу много сил в этой сложной миссии продвижения чешских интересов", — сказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Даниэль Коштовал работал в МИД Чехии с 1996 года. Занимал должности директора департамента политики безопасности, директора департамента Северной и Восточной Европы и генерального директора по вопросам неевропейских стран. С 1998 по 2002 год Коштовал работал в постоянном представительстве Чешской Республики при НАТО, с 2003 по 2006 год — в посольстве Чехии в Москве, с 2009 по 2011 год — в посольстве страны в Вашингтоне.

В 2013 году Даниэля Коштовала назначили первым заместителем министра обороны. До 2018 года он занимал должность заместителя министра обороны по вопросам стратегии, внешних отношений и планирования, а затем — по вопросам вооружений и закупок.

Предыдущего посла Витезслава Пивоньку чешская дипломатия официально отозвала из Москвы в мае этого года, однако фактически на тот момент он уже два года находился в Праге. Об этом, по сообщениям СМИ, заявлял министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в эфире телеканала TV NOVA.

Сложные отношения между чешским и российским МИД продолжались с 2021 года, когда Чехия выслала 18 российский дипломатов. Их заподозрили в причастности к взрыву складов с боеприпасами во Врбетице в 2014 году.

В то же время сегодня Фокус сообщал со ссылкой на Центр изучения демократии (CSD), что Чехия потратила на закупку российского газа и нефти в пять раз больше, чем на помощь Украине.