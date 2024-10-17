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До кінця 2024 року в Міноборони РФ буде заарештовано сотні людей, — ЗМІ

міноборони Росії, міноборони Росії, арешт топ-менеджера, хабарі
Фото: Мiноборони РФ | Ілюстративне фото

Цього тижня було заарештовано колишнього топменеджера будуправління Міноборони. Інсайдери вважають, що це не кінець.

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Слідчий комітет Росії повідомив про кримінальну справу проти топменеджера Головного військового будівельного управління (ДВС) №14 Міноборони Ігоря Куща. Чиновника звинувачують у п'яти епізодах отримання хабара. Джерела в Міноборони Росії повідомляють, що до кінця 2024 року буде заарештовано ще "сотні", пише The Moscow Times.

Повідомляється, що Ігор Кущ у ДВС України № 14 обіймав посаду начальника управління технікою та механізмами. За даними слідства, з грудня 2022-го до березня 2024 року нібито Кущ отримав від різних комерційних компаній 34 мільйони рублів (близько 350 000 доларів) в обмін на допомогу з покупкою у управління Міноборони списаної дорожньо-будівельної техніки. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Наразі колишній топменеджер перебуває у СІЗО. Також суд заарештував його майно на 50 мільйонів карбованців. У Слідчому Комітеті додали, що розслідування завершено, зараз фігурант знайомиться з матеріалами справи, яку потім буде передано до суду. ДВС України №14 також фігурує у справі про розкрадання понад 875 мільйонів рублів на реконструкції головного випробувального полігону військової авіатехніки в Ахтубінську. Аеродром "Ахтубінськ" був атакований ЗСУ у червні 2024 року.

Аеродром "Ахтубінськ" Fullscreen
Аеродром "Ахтубінськ"
Фото: Defense Express

Нагадаємо, за останні вісім місяців 2024 року СК РФ порушив 497 кримінальних справ про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу та виконання держоборонзамовлення. Безпрецедентна кампанія з арешту генералів та високопосадовців Міноборони відбувається за згодою Кремля, повідомляють The Moscow Times джерела в уряді Росії.

Вони стверджують, що за кримінальними справами "коштує бажання спецслужб звалити на армію провину за невдачі в Україні" та отримати контроль над величезними бюджетами військового відомства. Інсайдер також зазначав, що до кінця року по всіх підрозділах Міноборони "заарештують сотні людей".

Нагадаємо, найпомітнішим арештантом у Міноборони РФ став Тимур Іванов, заступник тодішнього міністра оборони Сергія Шойгу. Його також звинуватили у тому, що він брав хабарі. Сам Іванов свою провину заперечував. Незабаром із сайту Міноборони зникла згадка про нього.