Залишив передсмертну записку: у Москві знайшли тіло колишнього топ-менеджера ЮКОСа, — росЗМІ

За даними росЗМІ, у Рогачова була онкологічна хвороба.

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У Москві 19 жовтня, в суботу, було виявлено тіло Михайла Рогачова, одного з колишніх керівників ЮКОСа. Про це повідомляє російське видання"MK.ru".

Згідно з даними, Михайло Рогачов нібито випав із вікна своєї квартири в Москві. Обставини його смерті наразі з'ясовують, відомо, що в чоловіка була онкологічна хвороба.

Також, за даними росЗМІ, він нібито залишив передсмертну записку.

Зазначимо, що 90-ті роки минулого століття Рогачов був топ-менеджером у нафтовій компанії ЮКОС. Згодом — виконавчим директором групи ОНЕКСИМ, заступником гендиректора гірничо-металургійної компанії "Норильський-нікель".

Нагадаємо, що син глави "Роснефти" Ігоря Сєчіна помер у віці 35 років. З 2014 року він обіймав керівну посаду в "Роснефти". У січні 2015 року 26-річного Сєчіна нагородили медаллю ордена "За заслуги перед Вітчизною" II ступеня.

Раніше росЗМІ повідомили, що в Московській області Російської Федерації виявлено труп батька журналіста, тимчасово виконуючого обов'язки керівника прес-служби патріарха Кирила, Володимира Легойди.