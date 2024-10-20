Оставил предсмертную записку: в Москве нашли тело бывшего топ-менеджера ЮКОСа, — росСМИ

По данным росСМИ, у Рогачева была онкологическая болезнь.

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В Москве 19 октября, в субботу, было обнаружено тело Михаила Рогачева, одного из бывших руководителей ЮКОСа. Об этом сообщает российское издание "MK.ru".

Согласно данным, Михаил Рогачев якобы выпал из окна своей квартиры в Москве. Обстоятельства его смерти в настоящее время выясняются, известно, что у мужчины была онкологическая болезнь.

Также, по данным росСМИ, он якобы оставил предсмертную записку.

Отметим, что 90-е годы прошлого века Рогачев был топ-менеджером в нефтяной компании ЮКОС. Впоследствии — исполнительным директором группы ОНЕКСИМ, заместителем гендиректора горно-металлургической компании "Норильский-никель".

Напомним, что сын главы "Роснефти" Игоря Сечина умер в возрасте 35 лет. С 2014 года он занимал руководящую должностьв "Роснефти". В январе 2015 года 26-летнего Сечина наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Ранее росСМИ сообщили, что в Московской области Российской Федерации обнаружен труп отца журналиста, временно исполняющего обязанности руководителя пресс-службы патриарха Кирилла, Владимира Легойды.