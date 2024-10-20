По $1 млн щодня: Маск обіцяє винагороду за підписку його петиції

Американський бізнесмен використовує своє надзвичайне багатство, щоб вплинути на президентські перегони між Трампом і Гарріс.

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Мільярдер Ілон Маск заявив у суботу, 19 жовтня, що роздаватиме по 1 мільйону доларів щодня до виборів у листопаді тим, хто підпише його онлайн-петицію на підтримку Конституції США. Про це повідомляє Reuters.

Маск створив організацію America PAC для підтримки президентської кампанії Трампа. Ця група сприяє мобілізації та реєстрації виборців у штатах, де відбуватимуться вибори. У петиції, яку Маск закликає людей підписати, йдеться: "Перша і Друга поправки захищають свободу слова і право на носіння зброї. Підписуючись нижче, я підтверджую свою прихильність підтримці Першої та Другої поправок".

Відвідувачі заходу в суботу мали підписати петицію, що дасть змогу America PAC зібрати контактні дані більшої кількості потенційних виборців. Це дасть організації можливість працювати з ними і мотивувати прийти на виборчі дільниці на підтримку Трампа.

Мільярдер вручив чек на суму 1 мільйон доларів одному з учасників свого заходу в Пенсільванії, який був спрямований на об'єднання прихильників Дональда Трампа. За інформацією співробітників заходу, переможцем стала людина на ім'я Джон Дрехер.

Поведінка Маска демонструє, як він використовує свої величезні статки для впливу на президентські перегони між Трампом і його суперницею від Демократичної партії Камалою Гарріс, що проходять в умовах жорсткої конкуренції.

У суботу Маск заявив, що якщо Гарріс переможе, це будуть "останні вибори", натякаючи на те, що США більше не існуватиме.

Нагадаємо, 3 вересня Дональд Трамп заявив, що Україна занижує власні втрати на війні.

19 серпня Ілон Маск заявив, що він "безумовно помре" до того, як люди полетять на Марс.