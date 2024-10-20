По $1 млн ежедневно: Маск обещает вознаграждение за подписку его петиции

Американский бизнесмен использует свое необычайное богатство, чтобы повлиять на президентскую гонку между Трампом и Харрис.

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Миллиардер Илон Маск заявил в субботу, 19 октября, что будет раздавать по 1 миллиону долларов каждый день до выборов в ноябре тем, кто подпишет его онлайн-петицию в поддержку Конституции США. Об этом сообщает Reuters.

Маск создал организацию America PAC для поддержки президентской кампании Трампа. Эта группа содействует мобилизации и регистрации избирателей в штатах, где будут проходить выборы. В петиции, которую Маск призывает людей подписать, говорится: "Первая и Вторая поправки защищают свободу слова и право на ношение оружия. Подписываясь ниже, я подтверждаю свою приверженность поддержке Первой и Второй поправок".

Посетители мероприятия в субботу должны были подписать петицию, что позволит America PAC собрать контактные данные большего числа потенциальных избирателей. Это даст организации возможность работать с ними и мотивировать прийти на избирательные участки в поддержку Трампа.

Миллиардер вручил чек на сумму 1 миллион долларов одному из участников своего мероприятия в Пенсильвании, которое было направлено на объединение сторонников Дональда Трампа. По информации сотрудников мероприятия, победителем стал человек по имени Джон Дрехер.

Поведение Маска демонстрирует, как он использует свое огромное состояние для влияния на президентскую гонку между Трампом и его соперницей от Демократической партии Камалой Харрис, которая проходит в условиях жесткой конкуренции.

В субботу Маск заявил, что если Харрис победит, это будут "последние выборы", намекая на то, что США больше не будет существовать.

Напомним, 3 сентября Дональд Трамп заявил, что Украина занижает собственные потери на войне.

19 августа Илон Маск заявил, что он "определенно умрет" до того, как люди полетят на Марс.