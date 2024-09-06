Трамп хочет создать комиссию по вопросам эффективности правительства США, которую возглавит Илон Маск

Сам Маск еще в августе заявлял, что заинтересован работать в такой комиссии и готов делать это без зарплаты.

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Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы он создаст комиссию по вопросам эффективности правительства, которую возглавит миллиардер Илон Маск. Такое заявление Трамп сделал выступая в Нью-Йоркском экономическом клубе, пишет Reuters.

"Я создаю комиссию по эффективности правительства, задачей которой будет проведение полного финансового аудита и аудита эффективности всего федерального правительства", — сказал Трамп.

Источники издания сообщили, что Трамп обсуждал идею комиссии по эффективности с помощниками в течение нескольких недель.

"Однако в своей речи в четверг он впервые публично поддержал эту идею", — говорится в материале.

Журналисты отметили, что Трамп впервые сказал, что Маск согласился возглавить этот орган.

Кандидат в президенты от республиканцев не уточнил, как будет работать такая комиссия, но отметил, что она разработает план устранения "мошенничества и ненадлежащих платежей" в течение шести месяцев с момента создания.

Дональд Трамп также пообещал снизить ставки корпоративного налога для компаний, которые производят продукцию внутри страны, создать "низконалоговые" зоны на федеральных землях, где строительные компании будут поощряться к строительству новых домов, а также учредить суверенный фонд благосостояния.

Что о комиссии по вопросам эффективности правительства США говорит Илон Маск

Как пишет Reuters, в подкасте от 19 августа Илон Маск заявил, что имел разговоры с Трампом о комиссии и что он был бы заинтересован в работе в ней.

"Я с нетерпением жду возможности послужить Америке, если появится такая возможность. Мне не нужна ни зарплата, ни титул, ни признание", — отметил Маск.

Напомним, 3 сентября Дональд Трамп заявил, что Украина занижает собственные потери на войне.

19 августа Илон Маск заявил, что он "определенно умрет" до того, как люди полетят на Марс.