Трамп хоче створити комісію з питань ефективності уряду США, яку очолить Ілон Маск

Сам Маск ще у серпні заявляв, що зацікавленій працювати у такій комісії та готовий робити це без зарплати.

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Кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп заявив, що у разі своєї перемоги він створить комісію з питань ефективності уряду, яку очолить мільярдер Ілон Маск. Таку заяву Трамп зробив виступаючи в Нью-Йоркському економічному клубі, пише Reuters.

"Я створю комісію з ефективності уряду, завданням якої буде проведення повного фінансового аудиту та аудиту ефективності всього федерального уряду", — сказав Трамп.

Джерела видання повідомили, що Трамп обговорював ідею комісії з ефективності з помічниками протягом декількох тижнів.

"Однак у своїй промові в четвер він вперше публічно підтримав цю ідею", — йдеться у матеріалі.

Журналісти наголосили, що Трамп вперше сказав, що Маск погодився очолити цей орган.

Кандидат у президенти від республіканців не уточнив, як працюватиме така комісія, але зазначив, що вона розробить план усунення "шахрайства і неналежних платежів" протягом шести місяців з моменту створення.

Дональд Трамп також пообіцяв знизити ставки корпоративного податку для компаній, які виробляють продукцію всередині країни, створити "низькоподаткові" зони на федеральних землях, де будівельні компанії будуть заохочуватися до будівництва нових будинків, а також заснувати суверенний фонд добробуту.

Що про комісію з питань ефективності уряду США говорить Ілон Маск

Як пише Reuters, у подкасті від 19 серпня Ілон Маск заявив, що мав розмови з Трампом про комісію і що він був би зацікавлений у роботі в ній.

"Я з нетерпінням чекаю можливості послужити Америці, якщо з'явиться така можливість. Мені не потрібна ні зарплата, ні титул, ні визнання", — зазначив Маск.

Нагадаємо, 3 вересня Дональд Трамп заявив, що Україна занижує власні втрати на війні.

19 серпня Ілон Маск заявив, що він "безумовно, помре" до того, як люди полетять на Марс.