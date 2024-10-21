Блекаут на Кубі: людям не вистачає їжі, а влада звинувачує в усьому США (фото, відео)

Масштабні проблеми з електрикою на острові спостерігаються четвертий день поспіль. Ходити вулицями вночі стало небезпечно через руйнування тротуарів і відкриті стоки.

Related video

Сутінки стали особливо неспокійним часом у Гавані, оскільки Куба готується до ще ночі без електрики після неодноразових невдалих спроб перезапустити національну електромережу. Про це пише The Guardian.

Блекаут на Кубі

Раніше цього дня в столиці вишикувалися довгі черги за хлібом. Напередодні ввечері люди вийшли з домівок, де панує задуха, у пошуках їжі, пиття та новин. "Який сенс залишатися вдома?" — каже Алехандро Ернандес, житель Гавани, біля бару в районі Ведадо.

У неділю на більшій частині острова знову з'явилася електроенергія, але ближче до вечора знову стався збій у подачі електроенергії, як це траплялося щоночі протягом вихідних.

Жарти, невід'ємна частина дедалі важчого життя кубинців, стають дедалі їдкішими. "Ми ще не всі виїхали", — кажуть жителі Гавани, натякаючи, що за останні два роки через еміграцію острів втратив понад 10% свого населення, понад 1 мільйон осіб.

Ходити вулицями вночі стало небезпечно, але не через насильство, а через тротуари, що руйнуються, і відкриті стоки.

Проблема в тому, що у кубинського уряду закінчилися гроші. Це призвело до того, що відключення електроенергії тривалістю до 20 годин на день стали звичайним явищем на всьому острові, оскільки держава щосили намагається закупити достатньо палива на світових ринках для своїх п'яти основних термоелектростанцій. Поставки палива на острів значно скоротилися цього року, оскільки Венесуела, Росія і Мексика, колись провідні постачальники, скоротили свій експорт на Кубу. Венесуела скоротила поставки субсидованого палива вдвічі цього року, змусивши острів шукати набагато дорожчу нафту на спотовому ринку.

Російські військові кораблі на Кубі Фото: Twitter/X Patrick Oppmann

Брак грошей призвів до нестачі води через вихід з ладу насосів і труб, до скупчення сміття на кутах вулиць через скорочення збору коштів і до голоду через різке зростання цін на продукти харчування. Світлофори вимкнули на перехрестях по всій Гавані, і велика частина торгівлі була зупинена. Довгі черги утворилися біля державних магазинів, де кубинці купують хліб та інші основні продукти.

Куба звинувачує у своєму тяжкому становищі шістдесятирічне ембарго з боку США, яке президент Куби Мігель Діас-Канель називає "найжорстокішою блокадою". У неділю ввечері він сказав: "У нас не було постійних поставок палива, щоб система могла працювати на повну потужність і з усією своєю стабільністю".

Чому стався блекаут на Кубі

Інші, такі як шановний економіст Педро Монреаль, заперечують це, стверджуючи, що одна з останніх у світі централізовано планованих комуністичних держав перейшла від склеротичної до вмираючої. "Це банкрутство, спричинене внутрішніми рішеннями", — написав він у мережі.

Однак саме заклик уряду в четвер до всіх працівників неосновних служб величезної бюрократичної машини повернутися додому й заощаджувати електроенергію став провісником цієї останньої кризи, безпрецедентної за винятком випадків, коли острів зазнає прямого впливу ураганів.

Цей крок не врятував електромережу, яка завалилася відразу після 11 ранку в п'ятницю. Основна генерувальна станція в Матансасі відключилася. Світло було тільки у тих, у кого були особисті генератори.

Відтоді неодноразові спроби кубинської компанії Union Electrica запустити мережу зазнали невдачі. Світло з'являлося тільки в деяких районах, часто навколо лікарень. Але потім, у суботу о 6-й ранку і знову о 10-й вечора, електрика вимкнулася по всій країні з лякаючим гуркотом.

О 16:30 у неділю система знову вийшла з ладу.

Блекаут на Кубі Фото: Getty Images

Поки інженери намагаються відновити систему, найбільш постраждалим районом став захід Куби, включно з Гаваною. Це стало шоком для жителів, оскільки місто традиційно рятувалося від найгіршого, уряд побоювався протестів. У липні 2021 року Куба пережила наймасштабніші протести на своїй пам'яті, коли демонстрація проти відключень електроенергії в місті на захід від Гавани поширилася майже на весь острів.

У країні Карибського басейну, яка бореться за те, щоб прогодувати себе, відключення електроенергії можуть бути особливо жахливими. Без вентиляторів нічні температури можуть позбавити людей сну, а відсутність електрики означає, що їжа псується в холодильниках. Люди телефонують родичам і друзям, щоб запитати, чи є в них місце для зберігання невеликих пайків м'яса, які держава видає найуразливішим.

Під час цієї останньої кризи уряд намагався інформувати населення. Керівні діячі уряду оголосили про початковий крах системи електропостачання на "Острові Свободи". Це призвело до того, що під загрозою опинилася туристична галузь, остання, яка приносила Кубі хоч якісь гроші.

Протести через блекаут на Кубі

На урядовому медіаканалі було опубліковано фотографію, на якій Діас Канель і його команда стоять позаду двох техніків в офісі Національного управління електроенергетики. З одного боку був Раміро Вальдес, колишній віцепрезидент, якому зараз 92 роки.

Усі п'ять основних електростанцій країни мають вік близько півстоліття. За словами Хорхе Піньона, експерта з енергосистеми Куби в Техаському університеті, вони набагато перевищили запланований термін служби.

Прем'єр-міністр Куби Мануель Марреро закликав до переходу на поновлювані джерела енергії і до того, щоб приватний сектор країни, який зростає, платив більше за споживану ним електроенергію.

Незважаючи на повідомлення уряду про те, що його фахівці працюють "невпинно", коментарі під статтями в CubaDebate, державному ЗМІ, показують гнів людей. "Цього не повинно бути. Мільйони людей без електрики і води. Чого варті всі ці пояснення?", — написав житель Пласа, району Гавани, названого на честь площі Революції.

Нагадаємо, влітку 2024 року Володимир Путін відправив на Кубу цілий флот військових кораблів. Подія нагадала про Холодну війну і Карибську кризу.