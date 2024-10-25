Сі поспілкувався з Путіним у Казані й обмежив постачання дронів у РФ, — ЗМІ

Пекін має намір обмежити поставки за кордон військової продукції, зокрема безпілотників, заявило Міністерство торгівлі КНР.

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24 жовтня в Казані завершився саміт БРІКС, де президент РФ Володимир Путін провів переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном. Цього самого дня міністерство торгівлі КНР спеціально скликало пресконференцію і офіційний представник Хе Яньдун заявив, що з 1 грудня влада Китаю запроваджує нову систему експортного контролю, в межах якої продажі дронів будуть можливими тільки за умови отримання ліцензії від уряду. Про це повідомляє CNBC.

"Від початку української кризи Китай кілька разів запроваджував заходи контролю щодо дронів і ясно заявив, що цивільні дрони не повинні незаконно використовуватися у військових цілях", — цитує CNBC заяву Хе Яньдуна.

Чиновник додав, що китайська влада має намір посилити практику видачі ліцензій, а також посилити інспекції, щоб не допускати "незаконного експорту". За новими правилами, експортерам доведеться розкривати кінцевих одержувачів БПЛА або комплектовання до них.

"Китай буде рішуче захищати свої законні права та інтереси від зловмисних актів придушення і санкцій щодо китайських компаній через їхню причетність до Росії", — заявив Хе.

За даними США, Китай постачає в Росію двигуни і комплектовання для виробництва ударних безпілотників "Гарпія", яке триває з 2023 року. У жовтні американський Мінфін запровадив санкції проти двох китайських компаній, що беруть участь у проєкті.

Заяви китайського Мінторгу "явно сигналізує про те, що керівництво КНР чутливе до критики Заходу", який звинувачує Пекін "у підтримці на плаву російської економіки", зазначає керівний директор Teneo Габріель Вілдау. На його думку, Пекін послав ще один сигнал Москві про те, що його підтримка не безмежна.

На саміті в Казані, де Росія зібрала понад 20 світових лідерів, Сі Цзіньпін двічі заявив Путіну про необхідність уникати ескалації конфлікту в Україні. Він також наголосив, що Китай проти залучення до війни "третіх країн", недвозначно натякаючи на відправлення на фронт тисяч північнокорейських солдатів.

Водночас президент Володимир Зеленський 25 жовтня розповів, коли північнокорейські солдати можуть з'явиться на передовій і долучитися до російських військових. За даними української розвідки, перші військові з КНДР будуть задіяні в зоні бойових дій вже 27-28 жовтня.