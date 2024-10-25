Си пообщался с Путиным в Казани и ограничил поставки дронов в РФ, — СМИ

Пекин намерен ограничить поставки за рубеж военной продукции, в том числе беспилотников, заявило Министерство торговли КНР.

Related video

24 октября в Казани завершился саммит БРИКС, где президент РФ Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В этот же день министерство торговли КНР специально созвало пресс-конференцию и официальный представитель Хэ Яньдун заявил, что с 1 декабря власти Китая вводят новую систему экспортного контроля, в рамках которой продажи дронов будут возможны только при получении лицензии от правительства. Об этом сообщает CNBC.

"С начала украинского кризиса Китай несколько раз вводил меры контроля по дронам и ясно заявил, что гражданские дроны не должны незаконно использоваться в военных целях", — цитирует CNBC заявление Хэ Яньдуна.

Чиновник добавил, что китайские власти намерены ужесточить практику выдачи лицензий, а также усилить инспекции, чтобы не допускать "незаконного экспорта". По новым правилам, экспортерам придется раскрывать конечных получателей БПЛА или комплектующих к ним.

"Китай будет решительно защищать свои законные права и интересы от злонамеренных актов подавления и санкций в отношении китайских компаний по причине их причастности к России", — заявил Хэ.

По данным США, Китай поставляет в Россию двигатели и комплектующие для производства ударных беспилотников "Гарпия", которое ведется с 2023 года. В октябре американский Минфин ввел санкции против двух китайских компаний, участвующих в проекте.

Заявления китайского Минторга "явно сигнализирует о том, что руководство КНР чувствительно к критике Запада", который обвиняет Пекин "в поддержании на плаву российской экономикеи", отмечает управляющий директор Teneo Габриэль Вилдау. По его мнению, что Пекин послал еще один сигнал Москве о том, что его поддержка не безгранична.

На саммите в Казани, где Россия собрала более 20 мировых лидеров, Си Цзиньпин дважды заявил Путину о необходимости избегать эскалации конфликта в Украине. Он также подчеркнул, что Китай против вовлечения в войну "третьих стран", недвусмысленно намекая на отправку на фронт тысяч северокорейских солдат.

При этом, президент Владимир Зеленский 25 октября рассказал, когда северокорейские солдаты могут появится на передовой и присоединиться к российским военным. По данным украинской разведки, первые военные из КНДР будут задействованы в зоне боевых действий уже 27-28 октября.