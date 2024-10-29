"На кожен товар буде свій покупець": Ані Лорак посміялася з української мови (відео)

Під час інтерв'ю акторові Станіславу Ярушину Ані Лорак випадково сказала слово українською мовою. Росіянин одразу почав сміятися з цього, а згодом жарт підхопила і співачка.

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Співачка-зрадниця Ані Лорак посміялася з української мови під час розмови з російським актором, зіркою серіалу "Універ" Станіславом Ярушиним.

Так, під час спілкування Лорак випадково сказала українське слово "покупець" замість слова "купець" у відомому російському прислів'ї.

Ані Лорак і Станіслав Ярушин

"Це про що говорить? Про те говорить, що на кожен товар буде свій "покупець", — сказала Ані Лорак.

Ярушин одразу відреагував на помилку і почав насміхатися зі слова. Лорак теж усвідомила, що сказала не те слово, і також почала сміятися.

Зазначимо, що Станіслав Ярушин у 2022 році негативно висловлювався про економічні санкції, які Захід запровадив проти РФ за те, що вона почала повномасштабну війну проти України.

"Мене єдине дратує, що намагаються спрямувати проти країни, а в більшості стосуються звичайних громадян, які й не в курсі всього. Причому парадокс у тіму, що ці санкції йдуть відповіддю і на Захід, але вони продовжують їх штампувати", — написав він у себе в Instagram.

Ярушин про санкції Фото: Скриншот

Пізніше, коли глава Кремля Володимир Путін оголосив "часткову мобілізацію" на війну проти України, Ярушин відреагував на імміграцію багатьох росіян із країни.

"Не дочекаєтеся! Росія — це моя Батьківщина, тут моя сім'я, робота, друзі — у мене тут усе. Так, банально, все, що я зробив у своєму житті зараз, я зробив саме тут. А бігти кудись, коли стало складніше, я не маю наміру, я з Челябінська ж, ну. Будь-які труднощі — це можливості для зростання", — заявив Ярушин.

Нагадаємо, у вересні Фокус писав, що Ані Лорак виходить заміж. Бойфренд української співачки, яка зрадила Батьківщину, Ані Лорак, Ісаак Віджраку в день її народження освідчився артистці в коханні.