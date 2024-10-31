Можуть мобілізувати: Швейцарія депортувала трьох громадян України додому за тяжкі злочини

Трьох громадян України доправлять літаком до Польщі, а звідти автобусом — до польсько-українського кордону. Журналісти пишуть, що федеральний уряд Швейцарії планує посилити такі заходи вже найближчим часом.

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Швейцарія депортує трьох злочинців з громадянством України вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ. Після повернення додому їх можуть мобілізувати до лав Сил оборони, пише швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung.

За інформацією журналістів, наразі троє чоловіків були відправлені на депортаційний рейс, що прямує до Польщі, звідки їх наземним транспортом доправлять до України. Як саме вони перетнули кордон — залишається незрозумілим.

"Дійсно, три людини були репатрійовані в Україну спецрейсом", — написали у відповідь на запит журналістів NZZ до Державного секретаріату з питань міграції.

За даними ЗМІ, ці троє громадян України "не вчиняли дрібних злочинів". Ймовірніше, їх звинувачували в скоєнні тяжких злочинів як пограбування, незаконне позбавлення волі або заподіяння тілесних ушкоджень. Свої злочини вони скоїли в кантоні Цюріх, де були засуджені та видворені з країни.

Кейс з трьома громадянами України може свідчити, що федеральний уряд Швейцарії "вживає більш послідовних дій щодо депортацій". Зокрема, журналісти нагадують про нещодавній кейс з видворенням двох засуджених афганців, які також скоїли серйозні злочини.

Заступник директора Держдепартаменту з питань міграції Вінченцо Маскіолі заявив, що до таких порушників слід застосовувати "нульову терпимість". Він також додав, що наразі в відомсті запустили "успішний пілотний проєкт" щодо видворення злочинців, які скоїли серйозні злочини у Швейцарії.

Журналісти пишуть, що федеральний уряд може продовжити подальші депортації злочинців з України на батьківщині. Однак примусове видворення належить до компетенції кантонів, а секретаріат з питань міграції "надає підтримку лише тоді, коли кантони повідомляють про потребу" як це було у випадку з українцями.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що низка країн Заходу може повертатиме українців з-за кордону. Однак більшість європейських країн або зберігають нейтралітет у цьому питанні, або далі розмов справа не йде

Також ми повідомляли, що німецький політик запропонував депортувати безробітних українців. За словами Александера Добріндта, українці мають або влаштовуватися на роботу в Німеччині, або ж повернутися в безпечні райони на заході України.