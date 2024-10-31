Могут мобилизовать: Швейцария депортировала трех граждан Украины домой за тяжкие преступления

Трех граждан Украины доставят самолетом в Польшу, а оттуда автобусом — до польско-украинской границы. Журналисты пишут, что федеральное правительство Швейцарии планирует усилить такие меры уже в ближайшее время.

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Швейцария депортирует трех преступников с гражданством Украины впервые с начала полномасштабного вторжения РФ. По возвращении домой их могут мобилизовать в ряды Сил обороны, пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

По информации журналистов, сейчас трое мужчин были отправлены на депортационный рейс, направляющийся в Польшу, откуда их наземным транспортом доставят в Украину. Как именно они пересекли границу — остается непонятным.

"Действительно, три человека были репатриированы в Украину спецрейсом", — написали в ответ на запрос журналистов NZZ в Государственный секретариат по вопросам миграции.

По данным СМИ, эти трое граждан Украины "не совершали мелких преступлений". Вероятнее всего, их обвиняли в совершении тяжких преступлений как ограбление, незаконное лишение свободы или причинение телесных повреждений. Свои преступления они совершили в кантоне Цюрих, где были осуждены и выдворены из страны.

Кейс с тремя гражданами Украины может свидетельствовать, что федеральное правительство Швейцарии "принимает более последовательные действия по депортации". В частности, журналисты напоминают о недавнем кейсе с выдворением двух осужденных афганцев, которые также совершили серьезные преступления.

Заместитель директора Госдепартамента по вопросам миграции Винченцо Маскиоли заявил, что к таким нарушителям следует применять "нулевую терпимость". Он также добавил, что сейчас в ведомстве запустили "успешный пилотный проект" по выдворению преступников, совершивших серьезные преступления в Швейцарии.

Журналисты пишут, что федеральное правительство может продолжить дальнейшие депортации преступников из Украины на родине. Однако принудительное выдворение относится к компетенции кантонов, а секретариат по вопросам миграции "оказывает поддержку только тогда, когда кантоны сообщают о необходимости" как это было в случае с украинцами.

Напомним, Фокус писал о том, что ряд стран Запада может возвращать украинцев из-за границы. Однако большинство европейских стран либо сохраняют нейтралитет в этом вопросе, либо дальше разговоров дело не идет

Также мы сообщали, что немецкий политик предложил депортировать безработных украинцев. По словам Александера Добриндта, украинцы должны или устраиваться на работу в Германии, или же вернуться в безопасные районы на западе Украины.