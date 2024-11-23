Ніби приклеєні до столу: Путін жодного разу не поворухнув руками за 8-хвилинне звернення (відео)

Промова російського президента Володимира Путіна тривала майже 8 хвилин. Весь цей час його руки лежали на столі абсолютно нерухомо.

У четвер увечері, 21 листопада, президент Росії Володимир Путін виступив із відеозверненням, де заявив, що по українському місту Дніпро було завдано удару новітньою ракетою середньої дальності "Орешник", яку неможливо перехопити. За всю промову, що тривала 7 хвилин 45 секунд, диктатор жодного разу не поворухнув руками або пальцями, пише BILD.

Експерт видання з аналізу відкритих даних Юліан Репке зазначає, що раніше під час звернень Путін часто жестикулював, а зараз руки були ніби приклеєні до столу.

Можливо, не виключає він, цього разу йдеться про монтаж, коли знерухомлені руки просто "домалювали" до тіла чи то через хворобу диктатора, чи, приміром, щоб приховати його хвилювання.

Уже наступного дня на нараді з керівництвом Міноборони Путін перебирав пальцями аркуші з промовою і зрідка жестикулював, зазначив Репке, додавши, що очільник Кремля на словах погрожує всьому світові, а сам не може поворухнути власними руками.

Зі свого боку, режисер Патрік Хельшер у 50 разів збільшив швидкість відтворення відео, а також масштаб зображення.

Коли Путін говорить, його краватка рухається, що тільки підкреслює неприродну нерухомість його рук.

Додатково до всього Хельшер помітив розмитість на правій руці Путіна, що, на його думку, є результатом грубої аматорської роботи у фотошопі.

Нагадаємо, що керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук пояснив, чому РФ, на його погляд, вдарила "Орешником" по Дніпру, а не по Києву.

Також, як писав Фокус, президент Сербії Александр Вучич вважає, що президент Росії Володимир Путін без вагань застосує ядерну зброю, якщо безпека РФ опиниться під загрозою.