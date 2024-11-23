Будто приклеены к столу: Путин ни разу не пошевелил руками за 8-минутное обращение (видео)

Речь российского президента Владимира Путина длилась почти 8 минут. Все это время его руки лежали на столе абсолютно неподвижно.

В четверг вечером, 21 ноября, президент России Владимир Путин выступил с видеообращением, где заявил, что по украинскому городу Днепр был нанесен удар новейшей ракетой средней дальности "Орешник", которую невозможно перехватить. За всю речь, длившуюся 7 минут 45 секунд, диктатор ни разу не пошевелил руками или пальцами, пишет BILD.

Эксперт издания по анализу открытых данных Юлиан Репке отмечает, что ранее во время обращений Путин часто жестикулировал, а сейчас руки были будто приклеены к столу.

Возможно, не исключает он, в этот раз речь идет о монтаже, когда обездвиженные руки просто "пририсовали" к телу или из-за болезни диктатора или, к примеру, чтобы скрыть его волнение.

Уже на следующий день на совещании с руководством Минобороны Путин перебирал пальцами листки с речью и изредка жестикулировал, отметил Репке, добавив, что глава Кремля на словах угрожает всему миру, а сам не может пошевелить собственными руками.

В свою очередь, режиссер Патрик Хельшер в 50 раз увеличил скорость воспроизведения видео, а также масштаб изображения.

Когда Путин говорит, его галстук движется, что только подчеркивает неестественную неподвижность его рук.

Вдобавок ко всему Хельшер заметил размытость на правой руке Путина, что, по его мнению, является результатом грубой аматорской работы в фотошопе.

Напомним, что руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук объяснил, почему РФ, на его взгляд, ударила "Орешником" по Днепру, а не по Киеву.

Также, как писал Фокус, президент Сербии Александр Вучич считает, что президент России Владимир Путин без колебаний применит ядерное оружие, если безопасность РФ окажется под угрозой.