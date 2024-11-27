Кіпр вилучив "золоті паспорти" в українських і російських бізнесменів: хто потрапив до списку

За даними місцевих ЗМІ, загалом без документів, виданих у рамках інвестиційної програми, залишилися 77 громадян. Однією з основних причин є наявність судимості.

Влада Кіпру відібрала "золоті" паспорти у 77 бізнесменів з усього світу. Серед них є як російські, так і українські мільярдери, включно з Ігорем Коломойським. Про це повідомляє видання Politis, опублікувавши документ.

Йдеться про ті "проблемні" документи, які були видані особам як виняток у рамках Кіпрської інвестиційної програми. Тепер проводяться процедури з відкликання "золотих паспортів" і Рада міністрів може збільшувати список, адже виявляються нові випадки.

З вилученням "золотих паспортів" у 77 інвесторів автоматично відібрали й документи, які видавали членам їхньої сім'ї. Фінансист із Малайзії Джо Лоу, якого розшукують по всьому світу, також є в цьому переліку.

Серед українських олігархів, які залишилися без громадянства Кіпру, є бізнесмен Ігор Коломойський, власник агрохолдингу UkrLandFarming Олег Бахматюк і мільярдер Костянтин Григоришин.

Є в списку і відомі росіяни, а саме:

засновник алюмінієвої компанії "Русал" Олег Дерипаска;

акціонер "Альфа-Груп" Олексій Кузьмічов;

акціонер групи "Сафмар" Михайло Гуцерієв;

власник групи компаній "Меркурій" Ігор Кесаєв;

колишній голова ради директорів "Шереметьєво" Олександр Пономаренко;

власник "Русагро" Вадим Мошкович;

співвласник мережі магазинів Fix Price, власник кіпрського футбольного клубу "Пафос" Сергій Ломакін.

Українських і російських олігархів позбавили "золотого паспорта" Кіпру Фото: Politis Українських і російських олігархів позбавили "золотого паспорта" Кіпру Фото: Politis Українських і російських олігархів позбавили "золотого паспорта" Кіпру Фото: Politis

Позбавлення громадянства Кіпру: причини

Видання наводить три основні причини, чому Рада міністрів відбирає "золоті паспорти" в інвесторів з усього світу:

неправдива або така, що вводить в оману, інформація під час подання заяви;

судимість;

недотримання умов натуралізації.

Щонайменше 20 інвесторів були звинувачені у своїх країнах у корупції, змові, ухиленні від сплати податків, розтраті, шахрайстві, відмиванні грошей тощо. Справи інвесторів, у яких відкликали громадянство, вивчить поліція Кіпру.

Нагадаємо, 29 серпня повідомлялося, що Ігорю Коломойському змінили запобіжний захід. Він міг вийти під заставу в розмірі 1,87 млрд грн, проте 25 вересня стало відомо, що він не збирається вносити суму. Бізнесмен зазначив, що ще до арешту йому повідомили про те, яким буде розмір застави.

1 серпня повідомлялося, що росіяни за рублі скуповували нерухомість за кордоном попри санкції. На Кіпрі, в Італії, Франції, Іспанії, Угорщині, Чорногорії та Сербії за куплене житло можна заплатити російською валютою, пише The Moscow Times. До Європи її провести набагато простіше, ніж євро.